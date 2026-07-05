Slevové akce a kupóny pro čtenáře: ušetřete na audiu, telefonech i chytřejší domácnosti

Letní měsíce přinášejí řadu zajímavých příležitostí pro obnovu technologické výbavy i modernizaci domácnosti. Přední výrobci, specializovaní prodejci a poskytovatelé služeb spustili slevové akce a bonusové programy, které umožňují výrazně ušetřit při nákupu prémiového audia, zánovních iPhonů, domácích spotřebičů nebo při optimalizaci rodinných výdajů.
Slevové kupóny
Prémiový zvuk od JBL s patnáctiprocentní slevou
Pro zájemce o kvalitní audio nadešel ideální čas pro nákup. Oficiální e-shop značky JBL nabízí speciální slevový kód, který plošně snižuje cenu veškerého dosud nezlevněného sortimentu. V nabídce lze nalézt oblíbené přenosné reproduktory, bezdrátová sluchátka i soundbary k televizorům.
- Slevový kupon: ac73B8
- Výše slevy: 15 %
- Platnost: Všechen nezlevněný sortiment
- Odkaz na web: jbl.cz
Dostupnější Apple produkty na iPhoneMarket
Investice do ekosystému Apple nemusí znamenat plnou maloobchodní cenu. Specializovaný e-shop iPhoneMarket, který se zaměřuje na prodej zánovních a použitých zařízení Apple, připravil finanční bonus na celý nákup. Podmínkou pro uplatnění je minimální hodnota objednávky ve výši 2 000 Kč.
- Slevový kupon: SLEVA400
- Výše slevy: 400 Kč
- Podmínka: Nákup nad 2 000 Kč
- Odkaz na web: iphonemarket.cz
Akce
Vybavení moderní kuchyně s bonusovými spotřebiči Concept
Česká značka Concept spustila kampaň „MEGADÁREK“ zaměřenou na ty, kteří kompletně zařizují nebo rekonstruují domácnost. Při pořízení setu vestavných či volně stojících spotřebičů lze získat hodnotné dárky. Pro splnění podmínek je nutné zakoupit minimálně 3 spotřebiče ze 3 různých kategorií.
- Typ akce: MEGADÁREK
- Podmínka: Nákup min. 3 spotřebičů ze 3 různých kategorií
- Minimální hodnota: 33 000 Kč
- Odkaz na web: concept.cz
Finanční bonus za novou smlouvu u E.ON
Úspory se nemusí týkat pouze samotného hardwaru, ale také provozních nákladů domácnosti. Energetická společnost E.ON motivuje k optimalizaci smluv a při sjednání nového kontraktu nabízí přímý finanční benefit.
- Typ akce: Finanční bonus za sjednání smlouvy
- Výše bonusu: Až 7 500 Kč
- Odkaz na web: eon.cz
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