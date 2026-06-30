Výkonný Redmi K90 Ultra láká na větráček a 8550mAh baterii

Zdroj: Redmi
V posledních týdnech se objevovalo mnoho informací kolem nadcházející novinky Redmi K90 Ultra a nyní jsme se dočkali. Tento mobil je v něčem unikátní a nechybí mu mnoho k tomu, aby mohl být považován za top model.
I větráček
Redmi K90 Ultra je velmi dobře vybavená novinka, ale to nejzajímavější je aktivní chlazení v podobě větráčku na zadní straně. Dle výrobce dokáže napomoci ve spojení s dalšími prvky pro odvod tepla snížit teplotu o 10 °C. To je celkem dost, ale bude to platit jen při zátěži. O výkon se zde stará Snapdragon 8 Elite, což sice není nejnovější procesor, ale i tak nabízí dostatek výkonu a umí generovat teplo.
I přes takové vlastnosti mobil splňuje certifikace, jako je třeba IP69, takže malý větráček asi poslouží i jako čerpadlo. Fotografická výbava je základní, ale hlavní senzor má optickou stabilizaci obrazu. Nechybí stereo reproduktory a displej zvládá 165Hz obnovovací frekvenci a dosahuje až na 3500 nitů.
Další specifikace, která stále není běžná, se týká baterie. Ta nabízí kapacitu 8550 mAh a navíc podporuje 100W nabíjení. Bezdrátová technologie se v tomto případě nevešla. Redmi K90 Ultra má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 9 400 Kč bez daně a poplatků. Není ale jasné, jestli se dostane do Evropy. Možná se tak stane v lehce upravené verzi a pod jinou značkou než Redmi.
Specifikace Redmi K90 Ultra
- displej: 6,83 palců, AMOLED, 1,5K rozlišení (2772 x 1280 pixelů), obnovovací frekvence až 165 Hz, jas až 3500 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (f/1,68, 1/1,55″, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 1/4″ senzor, 5P objektiv)
- přední: 20 Mpx (s podporou HDR10+, portrétního režimu, videa v 1080P při 30/60fps)
- zadní: 50 Mpx (f/1,68, 1/1,55″, OIS)
- IP66 + IP68 + IP69
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- Konektivita: 5G, Wi-Fi 7 (včetně Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, 802.11a/b/g, 2,4G/5G dual-band), Bluetooth 5.4 (kodeky AAC/LDAC/LHDC 5,0/LC3/ASHA/Auracast), GPS (L1+L5), BeiDou (B1I+B1C+B2a), Galileo (E1+E5a), GLONASS (G1), QZSS (L1+L5), NavIC, NFC, infračervený port (irDA)
- rozměry a hmotnost: 162,91 x 77,93 x 8,18 mm, 227 gramů
- baterie a nabíjení: 8550 mAh + 100W rychlé drátové nabíjení
Zdroj: gsmarena.com
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