Výkonný Redmi K90 Ultra láká na větráček a 8550mAh baterii

• 30. 6. 2026#Android #Smartphony
Výkonný Redmi K90 Ultra láká na větráček a 8550mAh baterii

Zdroj: Redmi

V posledních týdnech se objevovalo mnoho informací kolem nadcházející novinky Redmi K90 Ultra a nyní jsme se dočkali. Tento mobil je v něčem unikátní a nechybí mu mnoho k tomu, aby mohl být považován za top model.

I větráček

Redmi K90 Ultra je velmi dobře vybavená novinka, ale to nejzajímavější je aktivní chlazení v podobě větráčku na zadní straně. Dle výrobce dokáže napomoci ve spojení s dalšími prvky pro odvod tepla snížit teplotu o 10 °C. To je celkem dost, ale bude to platit jen při zátěži. O výkon se zde stará Snapdragon 8 Elite, což sice není nejnovější procesor, ale i tak nabízí dostatek výkonu a umí generovat teplo.

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Zdroj: Redmi

I přes takové vlastnosti mobil splňuje certifikace, jako je třeba IP69, takže malý větráček asi poslouží i jako čerpadlo. Fotografická výbava je základní, ale hlavní senzor má optickou stabilizaci obrazu. Nechybí stereo reproduktory a displej zvládá 165Hz obnovovací frekvenci a dosahuje až na 3500 nitů.

Další specifikace, která stále není běžná, se týká baterie. Ta nabízí kapacitu 8550 mAh a navíc podporuje 100W nabíjení. Bezdrátová technologie se v tomto případě nevešla. Redmi K90 Ultra má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 9 400 Kč bez daně a poplatků. Není ale jasné, jestli se dostane do Evropy. Možná se tak stane v lehce upravené verzi a pod jinou značkou než Redmi.

Specifikace Redmi K90 Ultra

  • displej: 6,83 palců, AMOLED, 1,5K rozlišení (2772 x 1280 pixelů), obnovovací frekvence až 165 Hz, jas až 3500 nitů
  • procesor: Snapdragon 8 Elite
  • RAM: 12/16 GB LPDDR5X
  • úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
  • Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (f/1,68, 1/1,55″, OIS)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 1/4″ senzor, 5P objektiv)
    • přední: 20 Mpx (s podporou HDR10+, portrétního režimu, videa v 1080P při 30/60fps)
  • IP66 + IP68 + IP69
  • 3D ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • Konektivita: 5G, Wi-Fi 7 (včetně Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, 802.11a/b/g, 2,4G/5G dual-band), Bluetooth 5.4 (kodeky AAC/LDAC/LHDC 5,0/LC3/ASHA/Auracast), GPS (L1+L5), BeiDou (B1I+B1C+B2a), Galileo (E1+E5a), GLONASS (G1), QZSS (L1+L5), NavIC, NFC, infračervený port (irDA)
  • rozměry a hmotnost: 162,91 x 77,93 x 8,18 mm, 227 gramů
  • baterie a nabíjení: 8550 mAh + 100W rychlé drátové nabíjení

Zdroj: gsmarena.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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