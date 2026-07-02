Google definitivně vypnul Tenor API, éra populární GIF služby končí?

• 2. 7. 2026#iOS
Google definitivně vypnul Tenor API, éra populární GIF služby končí?

V době rozmachu animovaných obrázků, tedy GIFů, bylo na trhu poměrně hodně služeb. O ty projevily zájem velcí hráči a i Google byl na kupní výpravě. V roce 2018 odkoupil službu Tenor, přičemž cena nikdy nebyla zveřejněna. Důvodem nebyla jen služba jako taková, ale spíše velké množství souborů. Tehdy to možná ani nedávalo smysl, ale z dnešního pohledu se jedná o cenná data pro trénování modelů umělé inteligence. Tenor je ale na sklonku svého života.

Google kupuje službu Tenor kvůli GIF souborům

Loučení s Tenor?

Samotná služba je nabízena pro vývojáře přes API, tedy spíše byla. Již v lednu tohoto roku Google přestal vydávat nové přístupové klíče, takže nové aplikace nemohly získat integraci a nabízet animované obrázky svým uživatelům. Jednalo se ale o začátek konce.

Další krok byl učiněn v posledním dni v červnu, kdy Google kompletně vypnul Tenor API. Pakliže se nějaká aplikace pokusí získat obsah, dostane chybovou hlášku, což v některých případech může způsobit i nestabilitu aplikace. Bude se tak dít zejména u těch, které nedostávají již delší dobu aktualizace.

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Zdroj: Tenor

Platformy jako Discord, WhatsApp, X (Twitter) či Bluesky již dávno migrovaly na konkurenční řešení, jako je například KLIPY, za kterou stojí kupodivu původní tvůrci Tenor. Případně se nabízí ještě GIPHY.

Je celkem pochopitelné, že Google již nechce provozovat toto rozhraní. Jednak ušetří a hlavně může relokovat prostředky na důležitější AI. Je tak tedy otázkou času, než dojde k ukončení aplikace GIF Keyboard by Tenor, která dostala poslední aktualizaci ke konci minulého roku. Velký otazník také visí nad samotným webem Tenor.

GIF Keyboard by Tenor
GIF Keyboard by Tenor
Stáhnout QR-Code
GIF Keyboard by Tenor
Developer: Tenor Google
Price: Free
GIF Keyboard
GIF Keyboard
Stáhnout QR-Code
GIF Keyboard
Developer: Tenor
Price: Free

Zdroj: theverge.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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