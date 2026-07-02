Nubia Neo 5 GT přichází do Česka: Aktivní chlazení a design bez výstupků

Zdroj: Nubia
Nubia se jakoby probudila a nyní představuje jeden mobil za druhým. Další novinkou na českém trhu je Nubia Neo 5 GT a už podle názvu byste asi usoudili, že se jedná o herní mobil, což je do jisté míry pravda.
S aktivním chlazením
Dát do názvu zkratku GT a vybavit mobil aktivním chlazením, tedy větráčkem, tak byste řekli, že uvnitř tepe nejvýkonnější přetaktovaný procesor. Jenže se zde stará o výkon Dimensity 7400, tedy procesor střední třídy. I tak chlazení mu umožní držet maximální výkon po delší dobu.
Nubia Neo 5 GT je vybavena i RGB prvky a také jsou zde herní tlačítka (dotyková na straně). Co možná ani nejde vidět na první pohled a možná byste si toho ani z obrázků nevšimli, není zde masivní fotomodul. Mobil má plochá záda. Foťáky nevystupují, což je v dnešní době celkem rarita.
Společnosti se podařilo vtěsnat baterii o kapacitě 6210 mAh s podporou 80W nabíjení. Je zde i několik dalších vychytávek na softwarové úrovni pro vylepšení hraní a nechybí ani AI. I přes aktivní chlazení se Nubia Neo 5 GT dočkala certifikace IP64.
Novinka již nyní míří na český trh s cenou 10 990 Kč.
Specifikace Nubia Neo 5 GT
- displej: 6,8 palců, OLED 1,5K, 144 Hz, rozlišení 1224 x 2720 pixelů, jas až 4500 nitů, AMOLED herní displej (Gaming Display), ochrana zraku (Eye Care)
- procesor: MediaTek Dimensity 7400, 8 jader (Octa-core), 2,6 GHz
- RAM: 8/12 GB (+12 GB virtuální RAM)
- úložiště: 256 GB
- Operační systém: MyOS 16 (založený na Androidu 16)
- Dual SIM: Nano SIM + eSIM (volitelně)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, AF)
- 2 Mpx (sekundární)
- přední: 16 Mpx (FF)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, AF)
- čtečka otisků prstů pod displejem
- IP64
- DTS X Ultra
- Konektivita: 5G (NR: n71/77/n78/1/3/7/8/20/28/38/40/41, n78/1/2/5/7/26/28/40/66), 4G LTE (FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28, B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/25/28/66/26; TDD: B38/B40/B41, B38/B40/B41/B42), 3G (UMTS: B1/B2/B5/B8, B1/B2/B4/B5/B8), 2G (GSM: B2/B3/B5/B8), Wi-Fi 2,4G/5G/6G (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 6.0, GPS, NFC, USB-C (Type-C)
- baterie a nabíjení: 6210 mAh (dvoučlánková baterie), 80W rychlé nabíjení (Flash Charger)
Zdroj: Tisková zpráva
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