Mobil jako občanka i podpis. Co všechno brzy vyřídíme bez papíru?

Od konce roku 2026 bychom mohli mít v mobilu řidičák, občanku i možnost kvalifikovaně podepisovat dokumenty. Evropská digitální peněženka má výrazně zjednodušit jednání s úřady, bankami i dalšími službami. O tom, co všechno přinese a jak bezpečná bude, jsme mluvili s Pavlem Pavlasem, produktovým ředitelem společnosti DigiSign, která v Česku zajišťuje elektronické podpisy.
Když se řekne digitální identita v mobilu, většina lidí si vybaví eDoklady. V čem se od nich připravovaná evropská peněženka liší?
eDoklady jsou dobrý první krok, ale řeší hlavně jednu konkrétní věc. Abychom v Česku nemuseli všude ukazovat plastovou občanku. Evropská digitální peněženka, které se říká EUDI Wallet, jde ale mnohem dál. Každý občan EU by měl mít v telefonu aplikaci, díky které se bude moct prokázat prakticky kdekoliv v Evropě. Třeba na úřadě, v bance nebo u různých poskytovatelů služeb. A přes stejnou aplikaci bude možné také elektronicky podepisovat dokumenty.
Jak by to mohlo vypadat v běžném životě? Co díky ní půjde udělat jednodušeji než dnes?
Třeba si na dálku otevřete účet u banky v jiné evropské zemi, rovnou podepíšete smlouvu a vůbec nemusíte chodit na pobočku. V mobilu pak můžete mít i řidičák nebo třeba diplom a další doklady. Zároveň nemusíte ukazovat víc údajů, než je nutné. Když bude někdo potřebovat ověřit, že vám bylo osmnáct, potvrdíte jen svůj věk a nemusíte kvůli tomu ukazovat celou občanku se jménem, adresou a dalšími informacemi.
Tohle mi přijde dost zásadní. Já dneska, když ukážu občanku v restauraci nebo v hotelu, dávám tím vlastně k dispozici adresu, datum narození a další údaje, které nejsou potřeba…
Přesně tak. Říká se tomu selektivní sdílení. Vy sami si zvolíte, jakou informaci předáte, a nic dalšího ukazovat nemusíte. Pro běžný život je to velká změna, jen si její dopad zatím většina lidí ještě úplně neuvědomuje.
Bavíme se hlavně o běžných uživatelích. Co to ale přinese firmám a lidem, kteří pracují se zahraničními klienty?
Pro ně může být změna ještě větší. Třeba advokátní kanceláře dnes často ověřují zahraniční klienty pomocí skenů dokladů, což bývá zdlouhavé. V DigiSignu už vzdálené ověření cizinců podle osobních dokladů funguje, eIDAS 2 ale celý proces sjednotí a zjednoduší napříč Evropou. Klientovi v Římě nebo Madridu tak pošlete dokument a během pár minut máte ověřenou jeho totožnost i podpis. Mimo Evropskou unii se zatím nic zásadního nezmění, ale pro firmy podnikající po Evropě je to velký posun.
Dá se na podpisy přes digitální peněženku vůbec spolehnout?
Dá, ale vždy záleží na tom, jakým způsobem byl dokument podepsaný a k čemu se používá. U evropské peněženky se bavíme hlavně o kvalifikovaném podpisu, tedy o nejvyšší úrovni. V praxi ale existují i další typy elektronických podpisů. Kvalifikovaný podpis se používá u nejcitlivějších věcí, třeba při podání na úřad nebo převodu nemovitosti. Zaručený podpis se hodí pro obchodní smlouvy, kde je potřeba vyšší jistota. Ale u většiny běžných dokumentů stačí prostý elektronický podpis s ověřením.
Jak velká většina to vlastně je?
Já bych řekl, že devět z deseti dokumentů, se kterými se v běžném životě setkáte, můžete bez obav podepsat prostým elektronickým podpisem. Není to žádný ústupek z bezpečnosti, jen zkrátka není potřeba na všechno používat tu nejvyšší úroveň. Třeba u smlouvy s mobilním operátorem by kvalifikovaný podpis ani nedával smysl.
Když mluvíte o prostém elektronickém podpisu, většina lidí si asi představí naskenovaný podpis vložený do PDF. Jak daleko je to od reality?
Dost daleko. Serióznější platformy dnes s pouhým skenem podpisu nepracují. Podepisujícího nejdřív ověří, nejčastěji pomocí emailu nebo SMS kódu, a podepsaný dokument potom zabezpečí certifikátem, aby do něj nikdo nemohl zasahovat. Kdyby někdo smlouvu později upravil, hned se to pozná. Třeba u nás v DigiSignu stojíme na třech základních pravidlech. Zabezpečit dokument, ověřit totožnost podepisujícího a zaznamenat, že dokument skutečně chtěl podepsat. A to bez ohledu na úroveň podpisu.
V čem lidé při výběru elektronického podpisu nejčastěji tápou?
Právě v tom, jakou úroveň podpisu zvolit. Ve skutečnosti je ale důležitější celý kontext. Musí být jasné, co se podepisovalo, kdo dokument podepsal a že to opravdu udělat chtěl. Když platforma tyto informace zaznamená a uloží, máte v ruce silný důkaz. Samotná úroveň podpisu nestačí.
Vraťme se ještě k mobilu. Co když mi ho někdo ukradne, vybije se nebo se rozbije?
Tady se evropská řešení snaží být alespoň tak dobrá jako plastová občanka. Aplikace pracuje s biometrií, takže se k ní zloděj nedostane. Když o telefon přijdete, svou identitu si obnovíte podobně jako přístup do internetového bankovnictví. Telefon je jen prostředek, samotný klíč je uložený jinde.
Zatím jsme mluvili hlavně o evropském přístupu. Americké platformy se ale často považují za světový standard. Jsou z hlediska bezpečnosti skutečně o krok dál?
Z hlediska marketingu možná, ale u bezpečnosti bych řekl, že je to spíš naopak. Evropská legislativa klade na ověření identity větší důraz. Dvoufaktorové ověření je u evropských služeb běžným standardem, zatímco u amerických platforem bývá často až placenou funkcí. Pro firmy, které dnes používají třeba DocuSign, to může být dobrý moment podívat se, jestli jim jejich řešení dává dostatečnou jistotu i v ověření identity. Z naší zkušenosti přitom důvěryhodný podpis nejde oddělit od bezpečného ověření toho, kdo podepisuje, proto jsme na tomto principu naši platformu od začátku stavěli.
A kdy se evropské peněženky dočkáme v praxi?
Podle nařízení by měla být od konce roku 2026 dostupná v každém členském státě. Českou verzi připravuje Digitální a informační agentura, která teď řeší výběrové řízení na její provoz. Hodně bude záležet na tom, jak snadno si lidé identitu do mobilu nahrají. Pokud to půjde na dálku, třeba přes bankovní identitu, mohou si ji lidé rychle osvojit. Jestli ale bude potřeba kvůli aktivaci chodit na poštu, může její rozšíření trvat roky.
Když to na závěr shrneme, co evropská digitální peněženka změní v běžném životě nejvíc?
Spoustu věcí, kvůli kterým dnes potřebujeme papíry, kopie nebo návštěvu pobočky, vyřešíme během pár minut z domova. Může jít o plné moci, kupní nebo zástavní smlouvy, převody firem i další dokumenty, které se dnes často řeší zdlouhavě a papírově. Mobil už nebude jen telefonem, ale také dokladem, klíčem ke službám a nástrojem pro podepisování. Digitální identita se tak konečně stane běžnou součástí našeho života.
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