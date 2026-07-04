Motorola uvádí Global Connect: Nativní řešení pro datové eSIM na cestách

Zdroj: Motorola
Ještě před nějakou dobou bylo cestování trochu komplikovanější, pokud došlo na využívání mobilních služeb v zahraničí, respektive se nejednalo o nic levného. Roaming mobilních operátorů může prodražit dovolenou, tedy pokud cestujete mimo EU. Abyste snížili výdaje, bylo pohodlnější si zakoupit místní SIM kartu. Dnes se nabízí alternativa v podobě služeb nabízejících datové eSIM karty. Do této chvíle jste si mohli vybrat mezi několika službami, ale do hry vstupuje Motorola.
Global Connect od Motoroly
Právě Motorola je prvním výrobcem mobilů, který nabídne aplikaci pro zakoupení datové eSIM při cestování do zahraničí. Novinka se jmenuje Global Connect a bude součástí všech mobilů Motorola s podporou eSIM, navíc si ji mohou nainstalovat i současní majitelé Motorola mobilů, ale podmínkou je zde právě technologie eSIM.
Na aplikaci a služeb Global Connect spolupracuje Motorola s firmou Gigs, která stojí za technologií, ale sama o sobě tuto službu nenabízí. Motorola je tak skutečně první firmou, která má nativní řešení pro tyto případy.
Aplikace se spouští v Brazílii, Mexiku, Argentině, Peru a Chile a v nadcházejících týdnech se očekává její spuštění v Německu, Velké Británii a vybraných zařízeních v Evropě. Nevíme, jestli bude novinka dostupná i pro české majitele mobilů Motorola. Otázkou je i to, kolik budou stát jednotlivé plány.
Pakliže nechcete čekat a již nyní si potřebujete zajistit datový tarif pro nějakou destinaci, můžeme doporučit například Airalo nebo případně Saily (Pokud použijete kupón „DOTEKOMANIE“, dostanete slevu 5 dolarů na první plán).
Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com
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