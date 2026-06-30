Oppo Reno16 F a Reno16 FS míří na první trhy v Evropě

• 30. 6. 2026#Android #Smartphony
Oppo Reno16 F a Reno16 FS míří na první trhy v Evropě

Oppo Reno16 F | Zdroj: Oppo

Do aktuální modelové řady Reno16 vstupují další dvě novinky. Čínská společnost Oppo je tentokrát pojmenovala Reno16 F a Reno16 FS. Po vzoru poslední generace z ledna tohoto roku můžeme na českém trhu očekávat pouze druhého jmenovaného zástupce. Každopádně hned v úvodu musíme zmínit, že mezi jednotlivými přírůstky existuje pár klíčových rozdílů.

Uspokojivý standard

Za základní stavební kámen můžeme brát verzi Reno16 F. Ta si vysloužila 6,57palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a integrovanou čtečku otisků prstů v optické podobě. Hlavní výkon si pod kontrolu vzal čipset Dimensity 7300 Energy od MediaTeku. U něj kombinují 8/12GB operační paměť RAM s 128/256GB interním úložištěm.

Oppo Reno16 F 1 Oppo Reno16 FS 1

Oppo Reno16 F / FS | Zdroj: Oppo

V zadní části jsou k dispozici tři objektivy fotoaparátu (50 + 50 + 8 MPx) a 7 000mAh baterie s podporou technologie rychlého 80W nabíjení. Po stránce softwaru čeká rozhraní ColorOS 16 v rámci systému Android 16. Základní výbava také nabídne přední 50MPx selfie kamerku, boční tlačítko pro rychlý přístup k fotoaparátu nebo několik certifikací odolnosti v čele se standardem IP69K.

Druhá varianta FS pro změnu dostala pouze jednu paměťovou konfiguraci (8+512 GB) a menší baterii s pomalejším nabíjením. Konkrétně jde o 6 500mAh článek s 45W nabíjením. U sousedů v Německu je stanovena cena na 649 euro (tj. cca 15 744 Kč), zatímco verzi Reno16 F v konfiguraci 8/256GB pořídíte za 549 euro (tj. cca 13 318 Kč). Česká cena modelu Reno16 FS bude zřejmě známá až v následujících týdnech.

Oppo Reno16 F 2 Oppo Reno16 FS 2

Oppo Reno16 F / FS | Zdroj: Oppo

Zdroje: oppo.com, oppo.com, gizmochina.com, gsmarena.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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