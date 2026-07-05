Liu Jo, Giewont a KiDS Licensing: Novinky v obchodech #27

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Čerstvé přírůstky mezi chytrými hodinkami v Česku: Novinky v obchodech #25
- Český trh hlásí přírůstky v kategorii odolných smartphonů: Novinky v obchodech #26
- OPPO Watch S, WowME a Giewont míří do prodeje: Novinky v obchodech #26
- Samsung Galaxy A27 a odolné novinky od Doogee: Novinky v obchodech #27
Liu Jo SWLJ194
Prémiová italská módní značka nabízí u nás hodinky Liu Jo SWLJ194, tedy spíše základní hodinky s AMOLED displejem a výdrží až 5 dnů. Poradí si s běžným měřením aktivit i vitálních funkcí. Zde spíše lehce připlácíte za značku jako takovou.HEUREKALiu Jo SWLJ194Cena od 2 690 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Giewont VT310-1
Hodinky Giewont VT310-1 jsou výhradně určeny pro ženy, ale hlavní předností je nízká cena. Ostatně je zde jen LCD displej. I zde se nabízí standardní měření a sportovní funkce. Nic pokročilejšího zde není. Na jedno nabití mají vydržet jeden týden.HEUREKAGiewont VT310-1Cena od 1 194 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
KiDS Licensing LAS4027
Hodinky KiDS Licensing LAS4027 jasně míří na děti, ale chybí zde rodičovské funkce. Místo toho nabízí několik her a výukových aplikací. I tak mají přední kameru.HEUREKAKiDS Licensing LAS4027Cena od 1 929 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
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