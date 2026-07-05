Liu Jo, Giewont a KiDS Licensing: Novinky v obchodech #27 KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 5. 7. 2026#Příslušenství
Liu Jo, Giewont a KiDS Licensing: Novinky v obchodech #27

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Liu Jo SWLJ194

Prémiová italská módní značka nabízí u nás hodinky Liu Jo SWLJ194, tedy spíše základní hodinky s AMOLED displejem a výdrží až 5 dnů. Poradí si s běžným měřením aktivit i vitálních funkcí. Zde spíše lehce připlácíte za značku jako takovou.

HEUREKALiu Jo SWLJ194 na Heureka.czLiu Jo SWLJ194Cena od 2 690 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Giewont VT310-1

Hodinky Giewont VT310-1 jsou výhradně určeny pro ženy, ale hlavní předností je nízká cena. Ostatně je zde jen LCD displej. I zde se nabízí standardní měření a sportovní funkce. Nic pokročilejšího zde není. Na jedno nabití mají vydržet jeden týden.

HEUREKAGiewont VT310-1 na Heureka.czGiewont VT310-1Cena od 1 194 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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KiDS Licensing LAS4027

Hodinky KiDS Licensing LAS4027 jasně míří na děti, ale chybí zde rodičovské funkce. Místo toho nabízí několik her a výukových aplikací. I tak mají přední kameru.

HEUREKAKiDS Licensing LAS4027 na Heureka.czKiDS Licensing LAS4027Cena od 1 929 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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