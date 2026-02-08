Zdražování tarifů, EU tlačí na Google, SpaceX plánuje revoluci: To nej z týdne #6

Zdroj: Dotekomanie.cz
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
EU tlačí na Google: musí sdílet vyhledávací data a zpřístupnit Android konkurenci
Evropská unie stupňuje tlak na technologické společnosti v čele s Google. Podle nových pravidel zákona o digitálních trzích (DMA) musí Google zpřístupnit své vyhledávací a uživatelské údaje menším firmám a umožnit hlubší integraci konkurenčních AI služeb do systému Android. Google varuje, že tím může být ohroženo soukromí uživatelů. [pokračování článku]
O2 zdražuje některé tarify: Změny v cenách a také ve specifikacích
Je to jen pár dnů, co mobilní operátor O2 oslavil narozeniny, ale jak upozornil web Smartmanie, tak současně došlo ke zdražení a změně některých tarifů. Na jednu stranu se zvyšuje cena, ale na stranu druhou se mění některé specifikace. [pokračování článku]
SpaceX chce postavit milion vesmírných datových center: Revoluce pro AI a výpočetní výkon?
Elon Musk a jeho společnost SpaceX představili možná nejambicióznější plán posledních let. Žádají americkou komisi FCC o schválení spuštění jedné milionové konstelace solárně napájených datacenter na oběžné dráze. Ačkoliv se schválení v plném rozsahu zdá nepravděpodobné, návrh odhaluje smělou strategii, která může zcela změnit budoucnost umělé inteligence a výpočetní infrastruktury. [pokračování článku]
Meta koupila singapurský AI startup Manus. Llamu chce naučit agentní práci
Společnost Meta oznámila akvizici singapurského startupu Manus v hodnotě odhadované na 2 až 3 miliardy amerických dolarů. Jde o jeden z nejrozsáhlejších obchodů v oblasti umělé inteligence, jaký kalifornský koncern letos učinil. Manus, původně čínská firma založená 2015, která se v půlce roku 2025 přesunula sídlo do Singapuru, se specializuje na vývoj autonomních AI agentů. Právě agentní technologie představuje kvalitativní posun oproti běžným konverzačním systémům založeným na velkých jazykových modelech. [pokračování článku]
Vodafone mění tarify pro mladé, v podstatě zdražuje
Mobilní operátor O2 oslavil 20 let na českém trhu a záhy informoval o zdražení některých mobilních tarifů. Vodafone také oslavil 20 let na českém trhu a hned zde máme podobnou situaci. Mění tarify pro mladé a v podstatě také zdražuje, byť se najdou i nové levnější tarify. [pokračování článku]
Grok Imagine 1.0: Revoluční AI od xAI, která vytvořila přes miliardu videí za 30 dní
Společnost xAI představila Grok Imagine 1.0 – významnou aktualizaci své AI platformy pro generování videa. Nový model přináší kvalitnější výstup, nižší náklady, rychlejší odezvu a posouvá možnosti tvorby videí pomocí umělé inteligence na zcela novou úroveň. [pokračování článku]
Apple má za sebou rekordní čtvrtletí. iPhone 17 trhal prodejní rekordy
Apple zveřejnil výsledky za první fiskální čtvrtletí roku 2026, které končilo 27. prosince 2025 a přepsal prodejní statistiky. Zaznamenal totiž nejvyšší čtvrtletní tržby z iPhonů vůbec. Celkové příjmy dosáhly 143,8 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 16 %. [pokračování článku]
Nový studentský tarif Vodafone: Cena pod 500 Kč s trikem
Vodafone představil nové tarify pro mladé, kde již nevyžaduje ISIC kartu. Na první pohled zmizel levný tarif s neomezenými daty s rychlostí 4 Mbps, ale na druhou stranu se nabízí základní s 15 Mbps, sic za vyšší cenu. I tak je zde trik, jak docílit ceny pod 500 Kč měsíčně, jen to nemusí být tak jednoduché. [pokračování článku]
O2 oznámilo zdražení pevného internetu
O2 oslavilo narozeniny a záhy na to představilo nové ceny tarifů, přičemž došlo k navýšení cen u některých z nich, ale současně i k úpravě specifikací. Nový ceník ale obsahoval další informace o plánovaných změnách, které budou platit od března. Na to upozornil web Novinky.cz. [pokračování článku]
Nemáte signál? Nenechte to tak. Stačí poslat jeden e-mail
Mobilní operátoři se mnohdy chlubí tím, že pokrývají mobilním signálem více než 99 % obyvatelstva naší země, ale právě to někdy lehce mate, jelikož se nejedná o 99 % území. V Česku stále existují místa, kde není mobilní signál, přičemž se může jednat o vesnici, městys, nebo i část města. Takovým lokacím se říká bílá místa a již nyní existuje seznam. Ten je dostupný na stránkách ČTÚ v podobě PDF, ale pokud se chcete podívat v online podobě, nachystali jsme si pro vás speciální odkaz (platný k 6. 2. 2026). [pokračování článku]
Apple kupuje izraelský startup q.ai za téměř 2 miliardy dolarů, pomoci by měl v inovacích v oblasti rozpoznávání řeči
Apple oznámil akvizici izraelské společnosti q.ai, která se specializuje na strojové učení v oblasti zvuku a rozpoznávání řeči. Hodnota obchodu dosáhla téměř 2 miliard dolarů, čímž se stává druhou největší akvizicí v historii Applu hned po nákupu Beats Electronics v roce 2014. [pokračování článku]
Chytré hodinky slibující měření cukru v krvi: německý regulační úřad varuje před rizikem
Chytré hodinky, které slibují měření hladiny cukru v krvi bez použití jehly, se znovu dostaly do hledáčku úřadů. Tentokrát zasáhla německá Spolková agentura pro sítě (Bundesnetzagentur), která ve své nejnovější zprávě o dohledu nad trhem potvrzuje, že řada zařízení, která se v minulém roce objevila na trhu uváděla tuto funkci bez jakékoliv technické schopnosti ji skutečně zajistit. Podle regulátora nejde jen o klamavou reklamu, ale o reálné riziko pro zdraví spotřebitelů. [pokračování článku]
SpaceX a Starlink Phone? Elon Musk naznačuje nový mobil
Nejednou se Elon Musk vyjadřoval na téma mobilních telefonů, někdy ve spojení s rivalitou vůči Applu, ale nikdy jsme se ničeho nedočkali. Vše zůstalo na velmi slabé vlně spekulací a zmínek nebo náznaků na sociální síti. Nyní se ale opět rozbíhá kolečko spekulací, přičemž to aktuálně dává větší smysl. [pokračování článku]
Prodeje chytrých telefonů v roce 2025 vzrostly na 1,25 miliardy kusů, Apple opět potvrdil pozici lídra
Celosvětové dodávky chytrých telefonů v roce 2025 vzrostly meziročně o 2 % a dosáhly 1,25 miliardy. Jedná se o zatím nejvyšší počet od roku 2021. Podle výzkumné agentury Omdia za růstem stojí kombinace těch, kdo pravidelně upgradují a kupujících, kteří nahrazují starší zařízení. [pokračování článku]
SpaceX pohltila xAI v pohádkovém obchodu
Je to tady. Po dlouhých spekulacích je věc oficiální. Společnost SpaceX akvírovala xAI, tedy firmu specializující se na umělou inteligenci, které patří i sociální síť X. Jejich kombinovaná hodnota má přesahovat 1 bilion dolarů. [pokračování článku]
Aplikace pro fanoušky Zimních olympijských her 2026 v Itálii
Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo probíhají od 6. února do 22. února 2026. Pro české fanoušky je dostupná oficiální aplikace Českého olympijského výboru Olympijský tým. Ta se zaměřuje na výkony českých reprezentantů. Díky ní je tak snadný přehled toho, jak se daří našemu výboru. [pokračování článku]
