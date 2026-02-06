O2 oznámilo zdražení pevného internetu

O2 oznámilo zdražení pevného internetu2026-02-06T07:00:04+01:00
#Ostatní

Zdroj: O2

O2 oslavilo narozeniny a záhy na to představilo nové ceny tarifů, přičemž došlo k navýšení cen u některých z nich, ale současně i k úpravě specifikací. Nový ceník ale obsahoval další informace o plánovaných změnách, které budou platit od března. Na to upozornil web Novinky.cz.

O2 zdražuje některé tarify: Změny v cenách a také ve specifikacích

Lehké zdražení

Ačkoliv O2 zveřejnilo nový ceník platný od února, součástí byla také informace kolem pevného připojení, která bude platit až od 11. března. Konkrétně dojde k navýšení cen základních tarifů, respektive se cena nezmění jen u O2 Internet Optický 1000 a O2 Internet Optický 2000. Ostatní tarify pak mají cenu vyšší o 50 Kč měsíčně.

Tarif Cena (do 10. 3. 2026) Cena (od 11. 3. 2026) Rozdíl
O2 Internet Optický 100 299 Kč 349 Kč +50 Kč
O2 Internet Optický 250 399 Kč 449 Kč +50 Kč
O2 Internet Optický 500 499 Kč 549 Kč +50 Kč
O2 Internet Optický 1000 599 Kč 599 Kč
O2 Internet Optický 2000 899 Kč 899 Kč
O2 Internet Kabelový 100 299 Kč 349 Kč +50 Kč
O2 Internet Kabelový 300 399 Kč 449 Kč +50 Kč
O2 Internet Kabelový 500 499 Kč 549 Kč +50 Kč

Důvodem k navýšení cen je dle operátora nutnost vyšších investic do rozvoje a samotného provozu sítí. Nejde ale jen o ceny platné pro nové zákazníky. Tyto změny se dotknou i stávajících, přičemž O2 bude postupně ve vlnách informovat všechny, kteří si budou muset připlatit za pevné připojení k internetu.

Samozřejmě je zde možnost, že pokud zákazník nebude souhlasit s navýšením, může takto vypovědět smlouvu bez jakékoliv sankce. Jestli se podobná změna chystá i u konkurence, zatím nevíme.

Zdroj: novinky.cz

