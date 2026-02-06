O2 oznámilo zdražení pevného internetu

Zdroj: O2
O2 oslavilo narozeniny a záhy na to představilo nové ceny tarifů, přičemž došlo k navýšení cen u některých z nich, ale současně i k úpravě specifikací. Nový ceník ale obsahoval další informace o plánovaných změnách, které budou platit od března. Na to upozornil web Novinky.cz.
Lehké zdražení
Ačkoliv O2 zveřejnilo nový ceník platný od února, součástí byla také informace kolem pevného připojení, která bude platit až od 11. března. Konkrétně dojde k navýšení cen základních tarifů, respektive se cena nezmění jen u O2 Internet Optický 1000 a O2 Internet Optický 2000. Ostatní tarify pak mají cenu vyšší o 50 Kč měsíčně.
|Tarif
|Cena (do 10. 3. 2026)
|Cena (od 11. 3. 2026)
|Rozdíl
|O2 Internet Optický 100
|299 Kč
|349 Kč
|+50 Kč
|O2 Internet Optický 250
|399 Kč
|449 Kč
|+50 Kč
|O2 Internet Optický 500
|499 Kč
|549 Kč
|+50 Kč
|O2 Internet Optický 1000
|599 Kč
|599 Kč
|–
|O2 Internet Optický 2000
|899 Kč
|899 Kč
|–
|O2 Internet Kabelový 100
|299 Kč
|349 Kč
|+50 Kč
|O2 Internet Kabelový 300
|399 Kč
|449 Kč
|+50 Kč
|O2 Internet Kabelový 500
|499 Kč
|549 Kč
|+50 Kč
Důvodem k navýšení cen je dle operátora nutnost vyšších investic do rozvoje a samotného provozu sítí. Nejde ale jen o ceny platné pro nové zákazníky. Tyto změny se dotknou i stávajících, přičemž O2 bude postupně ve vlnách informovat všechny, kteří si budou muset připlatit za pevné připojení k internetu.
Samozřejmě je zde možnost, že pokud zákazník nebude souhlasit s navýšením, může takto vypovědět smlouvu bez jakékoliv sankce. Jestli se podobná změna chystá i u konkurence, zatím nevíme.
Zdroj: novinky.cz
