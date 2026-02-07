Prodeje chytrých telefonů v roce 2025 vzrostly na 1,25 miliardy kusů, Apple opět potvrdil pozici lídra

Zdroj: GPT
Celosvětové dodávky chytrých telefonů v roce 2025 vzrostly meziročně o 2 % a dosáhly 1,25 miliardy. Jedná se o zatím nejvyšší počet od roku 2021. Podle výzkumné agentury Omdia za růstem stojí kombinace těch, kdo pravidelně upgradují a kupujících, kteří nahrazují starší zařízení.
Dodávky chytrých telefonů rostly
Většina světových regionů zaznamenala meziroční růst. Výjimkou byla Čína, kde došlo k mírnému poklesu. Čtvrté čtvrtletí však bylo zakončeno pozitivně se 4% růstem oproti Q4 2024. Agentura Omdia zároveň upozorňuje, že rostoucí ceny klíčových komponent a paměťových čipů mohou v roce 2026 brzdit objemový růst.
Apple si třetí rok po sobě udržel pozici největšího světového výrobce chytrých telefonů. Dodávky iPhonů vzrostly o 7 % na rekordních 240,6 milionu kusů. V Číně vzrostl prodej iPhonů meziročně o 26 %, zejména díky vysoké poptávce po iPhonu 17. Samsung skončil těsně za Applem rovněž se 7% růstem. Po třech letech poklesu tak zaznamenal významné zotavení. V Q4 vzrostly dodávky o 16 %, především díky úspěchu řad Galaxy S, Z a dostupnějších A modelů.
Xiaomi si udrželo třetí místo, ačkoli celoroční dodávky klesly o 2 %. Slabší výkon v klíčových trzích a nižší poptávka po základních modelech vedly v rámci Q4 k poklesu. Firma nadále sází na rozšiřování portfolia od značky POCO až po prémiové AIoT produkty.
vivo se poprvé v historii dostalo na čtvrtou příčku s meziročním růstem 4 % a 105,3 miliony prodaných kusů. Klíčovou roli sehrála stabilita na domácím trhu a rostoucí vliv v Indii. OPPO uzavírá první pětku se 100,7 miliony dodaných telefonů, což je 3% pokles oproti roku 2024. Přesto se za Q4 vrátilo k růstu díky nové řadě A6x. Pro letošní rok se očekávají strategické změny, včetně sloučení značky realme s OPPO, což by mohlo změnit tržní pozici společnosti.
Vzestup dalších značek: HONOR, HUAWEI, Nothing
HONOR dosáhl nejvyššího meziročního růstu mezi TOP 10 značkami. Agentura IDC jej také jmenuje lídrem v segmentu prémiových telefonů nad 300 dolarů a vyšší střední třídy tabletů. HUAWEI se po pěti letech vrátil na pozici jedničky na čínském trhu. Lenovo a HONOR zaznamenaly rekordní prodeje s růstem 6 % a 11 %.
Nothing se stal nejrychleji rostoucí značkou roku 2025, s nárůstem o 86 % a překročením hranice 3 milionů dodávek.
Jaký bude rok 2026?
Rok 2025 zakončil mobilní průmysl s pozitivním trendem, ale výhled na Q1 2026 zastiňují obavy z rostoucích nákladů na komponenty. Očekávání se nyní upírají k veletrhu MWC v Barceloně, kde má například HONOR odhalit skládací telefon Magic V6 a tajemný projekt s názvem Robot Phone.
