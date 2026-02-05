Nový studentský tarif Vodafone: Cena pod 500 Kč s trikem

Zdroj: Vodafone
Vodafone představil nové tarify pro mladé, kde již nevyžaduje ISIC kartu. Na první pohled zmizel levný tarif s neomezenými daty s rychlostí 4 Mbps, ale na druhou stranu se nabízí základní s 15 Mbps, sic za vyšší cenu. I tak je zde trik, jak docílit ceny pod 500 Kč měsíčně, jen to nemusí být tak jednoduché.
Studentský tarif pod 500 Kč
V tomto případě se nebudeme bavit o vyjednávacích schopnostech a snaze si vynutit levnější tarif u operátora. Nové tarify jde totiž kombinovat i v rámci služby GIGA Kombo, kde záleží jen na tom, kolik utrácíte. Následně se sleva aplikuje automaticky. Toho jde využít i u těchto studentských tarifů, kde stačí, aby se několik lidí mezi sebou domluvilo.
Můžeme to uvést na příkladu verze BezLimitu L, kde se nabízí 15 Mbps a cena je nastavena na 665 Kč měsíčně. Pakliže si objedná 5 kamarádů či spolužáků v rámci jednoho balíku pět tarifů, tak celková měsíční cena je 3 325 Kč. Následně se automaticky aplikuje sleva 30 % v rámci GIGA Kombo a částka klesá na 2 327,5 Kč. Při rozpočítání vychází jeden tarif na 465,5 Kč měsíčně.
V tomto případě se jedná o maximální úsporu u konkrétního tarifu, ale v rámci GIGA Kombo se nabízí několik úrovní podle výše útraty:
- Bronze: 750–1 249 Kč = sleva 15 %
- Silver: 1 250–1 999 Kč = sleva 20 %
- Gold: 2 000–2 999 Kč = sleva 25 %
- Platinum: 3 000 Kč a více = sleva 30 %
Samotné stránky Vodafonu ostatně ukazují kombinaci dvou tarifů, jak je vidět výše. Jen je zde menší problém v e-shopu Vodafonu. Ten totiž vykazuje chybu, když chcete přidat několik těchto tarifů do jednoho nákupního košíku. Dle našich informací se pracuje na nápravě. Podařilo se nám zjistit, že pokud uděláte dvě nebo více objednávek na své jméno, tak pracovníci Vodafonu spojí tyto objednávky a následně se aktivuje sleva. Případně si stačí ověřit u operátora, že došlo ke spojení. Ti jsou na tuto možnost připraveni.
Jde to levněji
Taková nabídka vypadá zajímavě, byť s lehkými překážkami, ale není ojedinělá, jelikož se při podobném triku můžete dostat ještě na nižší cenu skrze jinou firmu. U Nej Připojení se dostanete dokonce na cenu 381 Kč měsíčně, a to nemusíte být ani studenti. A pokud nechcete kombinovat několik tarifů nebo služeb, tak se nabízí tarif za 496 Kč měsíčně bez FUP, jen nemá tak vysokou rychlost internetového připojení.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře