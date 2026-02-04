Vodafone mění tarify pro mladé, v podstatě zdražuje

Zdroj: Dotekomanie.cz
Mobilní operátor O2 oslavil 20 let na českém trhu a záhy informoval o zdražení některých mobilních tarifů. Vodafone také oslavil 20 let na českém trhu a hned zde máme podobnou situaci. Mění tarify pro mladé a v podstatě také zdražuje, byť se najdou i nové levnější tarify.
„Rodiny chtějí jednoduché a transparentní tarify a zároveň jistotu, že se jejich děti mohou pohybovat v online světě bezpečněji. Proto spojujeme flexibilní datové možnosti s vestavěným mobilním zabezpečením a praktickým vedením v rámci Digitálního rodičovství. Tím, že tarify nabízíme všem do 26 let a přidáváme možnost úspory prostřednictvím GIGA Komba, pomáháme zákazníkům a zákaznicím zůstat ve spojení bez kompromisů v oblasti bezpečnosti nebo ceny,“ říká Doğu Kir, viceprezident Vodafonu pro spotřebitelský segment.
5 tarifů
Původní nabídka pro mladé do 26 let čítala 3 tarify, přičemž základní stál 523,9 Kč měsíčně a obsahovat 4Mbps rychlost. Dál zde byl za 692,25 Kč s rychlostí 20 Mbps a pak zcela neomezený za 890,5 Kč měsíčně. Nově se ale nabízí základní neomezený za cenu 665 Kč měsíčně, což je podstatné navýšení ceny, ale na druhou stranu došlo k navýšení rychlosti na 15 Mbps. Má i svou Extra verzi s rychlosti 20 Mbps za 766 Kč, případně se nabízí XL s 30 Mbps za 770 Kč. Nejvyšší verze pak přijde na 876 Kč měsíčně, kde je rychlost 50 Mbps.
Současně s tarif zde máme základní s 12GB FUP, který přijde na 490 Kč měsíčně, případně 15GB FUP za 584 Kč měsíčně.
|Název tarifu
|Data
|Volání a SMS
|Cena
|Další výhody
|sLimitem M
|12 GB
|Neomezené
|490 Kč
|Mobilní zabezpečení, 5x neomezená data na 24 hodin
|sLimitem M Extra
|15 GB
|Neomezené
|584 Kč
|Mobilní zabezpečení, 5x neomezená data na 24 hodin, Sleva na pojištění 49 Kč, Sleva na zařízení 2 500 Kč, Výměna displeje zdarma
|BezLimitu L
|Neomezená data (rychlost 15 Mb/s)
|Neomezené
|665 Kč
|Mobilní zabezpečení, 5x neomezená rychlost na 24 hodin, 1x Roaming na den
|BezLimitu L Extra
|Neomezená data (rychlost 20 Mb/s)
|Neomezené
|766 Kč
|Mobilní zabezpečení, 5x neomezená rychlost na 24 hodin, 1x Roaming na den, Sleva na pojištění 49 Kč, Sleva na zařízení 3 500 Kč, Výměna displeje zdarma, 1x One Number
|BezLimitu XL
|Neomezená data (rychlost 30 Mb/s)
|Neomezené
|770 Kč
|Mobilní zabezpečení, 5x neomezená rychlost na 24 hodin, 1x Roaming na den
|BezLimitu XL Extra
|Neomezená data (rychlost 50 Mb/s)
|Neomezené
|876 Kč
|Mobilní zabezpečení, 5x neomezená rychlost na 24 hodin, 1x Roaming na den, Sleva na pojištění 49 Kč, Sleva na zařízení 4 000 Kč, Výměna displeje zdarma, 1x One Number
Aby toho nebylo málo, jdou zde ještě dva tarify pro děti. Oba mají neomezené volání a SMS, ale liší se datovým objemem. Základní má 5 GB FUP a 5x neomezená data za 345 Kč měsíčně. Druhý má pak 7 GB FUP, slevu na pojištění, slevu na zařízení (1000 kč) a výměna displeje do 3 měsíců od zakoupení za 444 Kč.
I u těchto tarifů jde využít kombinaci služeb a dostat se na 30% slevu. Nové tarify jsou již dostupné na stránkách operátora.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
TCL dokončuje levnou novinku K70 Power
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře