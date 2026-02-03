O2 zdražuje některé tarify: Změny v cenách a také ve specifikacích

Zdroj: O2

Je to jen pár dnů, co mobilní operátor O2 oslavil narozeniny, ale jak upozornil web Smartmanie, tak současně došlo ke zdražení a změně některých tarifů. Na jednu stranu se zvyšuje cena, ale na stranu druhou se mění některé specifikace.

Došlo k navyšování

Samotná změna tarifů byla zveřejněna jak na webových stránkách, tak i prostřednictvím podmínek, ale nedošlo ke zveřejnění tiskové zprávy, nebo k nějaké větší komunikaci ze strany operátora. Je to pochopitelné, jelikož navýšení ceny není zrovna nějak pozitivní zpráva. V první řadě můžeme uvést, že u následujících tarifů nedošlo ke změně: NEO+ Start (289 Kč), NEO+ Mini (299 Kč), NEO+ Basic (399 Kč), NEO+ Light (499 Kč) a NEO Premium (2 499 Kč). Jen tedy byl změněn název, ale to není tak moc podstatné v tuto chvíli.

Naštěstí tarify nezdražují o moc. Nejvyšší změna je v hodnotě 50 Kč měsíčně, ale jak můžete vidět ve srovnávací tabulce níže, tak buď došlo k navýšení objemu dat, nebo k navýšení maximální rychlosti stahování.

Srovnání

Název tarifu (nový) Původní cena (14. 1. 2026) Nová cena (2. 2. 2026)
NEO+ Bílý 449,00 Kč 479,00 Kč
500 MB dat 1 GB dat
NEO+ Modrý 599,00 Kč 629,00 Kč
4 GB dat 6 GB dat
NEO+ Bronzový 749,00 Kč 779,00 Kč
12 GB dat 14 GB dat
NEO+ Stříbrný 949,00 Kč 999,00 Kč
10 Mb/s, 70 GB v EU 15 Mb/s, 75 GB v EU
NEO+ Zlatý 1 149,00 Kč 1 199,00 Kč
Rychlost 20 Mb/s Rychlost 40 Mb/s
NEO+ Platinový 1 349,00 Kč 1 399,00 Kč
95 GB v EU 100 GB v EU
NEO+ Diamantový 1 599,00 Kč 1 599,00 Kč
(pouze změna názvu)

U tarifů se podle všeho nemění možnosti využití služby Data naplno, tedy kolikrát jde využívat neomezené připojení na den za měsíc. Jde si ale všimnout, že u některých tarifů je možné využít slevové kupóny v hodnotě až 7000 Kč:

  • dva kupóny v hodnotě až 2 000 Kč na nové telefony
  • tři kupóny v hodnotě až 1 000 Kč na O₂ Connect zařízení

Zdroje: o2.cz, mobilmania.zive.cz, smartmania.cz

