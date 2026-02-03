O2 zdražuje některé tarify: Změny v cenách a také ve specifikacích

Zdroj: O2
Je to jen pár dnů, co mobilní operátor O2 oslavil narozeniny, ale jak upozornil web Smartmanie, tak současně došlo ke zdražení a změně některých tarifů. Na jednu stranu se zvyšuje cena, ale na stranu druhou se mění některé specifikace.
O2 slaví dvacet let: Od NMT sítě pro pár vyvolených až po postkvantovou kryptografii
Došlo k navyšování
Samotná změna tarifů byla zveřejněna jak na webových stránkách, tak i prostřednictvím podmínek, ale nedošlo ke zveřejnění tiskové zprávy, nebo k nějaké větší komunikaci ze strany operátora. Je to pochopitelné, jelikož navýšení ceny není zrovna nějak pozitivní zpráva. V první řadě můžeme uvést, že u následujících tarifů nedošlo ke změně: NEO+ Start (289 Kč), NEO+ Mini (299 Kč), NEO+ Basic (399 Kč), NEO+ Light (499 Kč) a NEO Premium (2 499 Kč). Jen tedy byl změněn název, ale to není tak moc podstatné v tuto chvíli.
Naštěstí tarify nezdražují o moc. Nejvyšší změna je v hodnotě 50 Kč měsíčně, ale jak můžete vidět ve srovnávací tabulce níže, tak buď došlo k navýšení objemu dat, nebo k navýšení maximální rychlosti stahování.
Srovnání
|Název tarifu (nový)
|Původní cena (14. 1. 2026)
|Nová cena (2. 2. 2026)
|NEO+ Bílý
|449,00 Kč
|479,00 Kč
|500 MB dat
|1 GB dat
|NEO+ Modrý
|599,00 Kč
|629,00 Kč
|4 GB dat
|6 GB dat
|NEO+ Bronzový
|749,00 Kč
|779,00 Kč
|12 GB dat
|14 GB dat
|NEO+ Stříbrný
|949,00 Kč
|999,00 Kč
|10 Mb/s, 70 GB v EU
|15 Mb/s, 75 GB v EU
|NEO+ Zlatý
|1 149,00 Kč
|1 199,00 Kč
|Rychlost 20 Mb/s
|Rychlost 40 Mb/s
|NEO+ Platinový
|1 349,00 Kč
|1 399,00 Kč
|95 GB v EU
|100 GB v EU
|NEO+ Diamantový
|1 599,00 Kč
|1 599,00 Kč
|(pouze změna názvu)
U tarifů se podle všeho nemění možnosti využití služby Data naplno, tedy kolikrát jde využívat neomezené připojení na den za měsíc. Jde si ale všimnout, že u některých tarifů je možné využít slevové kupóny v hodnotě až 7000 Kč:
- dva kupóny v hodnotě až 2 000 Kč na nové telefony
- tři kupóny v hodnotě až 1 000 Kč na O₂ Connect zařízení
Zdroje: o2.cz, mobilmania.zive.cz, smartmania.cz
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Velký výprodej na Alze: Powerbanky, nabíječky a audio za polovinu ceny
První spekulace odhalují OnePlus 16
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře