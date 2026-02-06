Chytré hodinky slibující měření cukru v krvi: německý regulační úřad varuje před rizikem

Zdroj: Grok
Chytré hodinky, které slibují měření hladiny cukru v krvi bez použití jehly, se znovu dostaly do hledáčku úřadů. Tentokrát zasáhla německá Spolková agentura pro sítě (Bundesnetzagentur), která ve své nejnovější zprávě o dohledu nad trhem potvrzuje, že řada zařízení, která se v minulém roce objevila na trhu uváděla tuto funkci bez jakékoliv technické schopnosti ji skutečně zajistit. Podle regulátora nejde jen o klamavou reklamu, ale o reálné riziko pro zdraví spotřebitelů.
Proč je měření krevního cukru pomocí chytrých hodinek zavádějící?
Odborníci se shodují už řadu let. Přesné měření glukózy v krvi dnes vyžaduje invazivní metodu, nebo alespoň externí kontinuální glukózový senzor (CGM). Chytré hodinky bez fyzického senzoru, který by dokázal analyzovat krev nebo mezibuněčnou tekutinu, nejsou schopné dodat spolehlivá data.
Přesto se v různých online obchodech masově prodávají zejména levné modely, které funkci měření krevního cukru propagují velmi agresivně. Často přitom cílí přímo na diabetiky, tedy skupinu uživatelů, pro kterou mohou být nepřesné údaje doslova nebezpečné.
Hodinky, které hodnoty jen odhadují
Německý regulátor ve zprávě uvádí, že některá zařízení neprovádějí žádné skutečné měření, ale pouze simulují výsledky na základě jiných senzorů nebo předem daných algoritmických odhadů. Tyto hodnoty jsou pak prezentovány jako autentická zdravotní data, což je podle úřadu zásadní problém.
Takové praktiky přesahují běžné prohřešky, jako je chybějící označení CE nebo neúplná dokumentace v německém jazyce, a dostávají se na úroveň přímého ohrožení spotřebitele.
Reálné dopady na zdraví uživatelů
Důsledky mohou být velmi vážné. Už dříve publikovaná recenze chytrých hodinek Kospet iHeal 6 ukázala, že jejich (ne)měření glukózy se výrazně lišilo od skutečných hodnot. V některých případech byl rozdíl natolik velký, že by mohl ovlivnit rozhodování o dávkování inzulinu.
Regulátoři varují, že spoléhání se na taková data může vést k odkládání inzulinové terapie, k jejímu nesprávnému dávkování nebo k ignorování varovných příznaků hypoglykémie či hyperglykémie.
Rozsah problému je větší, než se zdá
Podle Bundesnetzagentur bylo v loňském roce identifikováno 1 266 podezřelých online nabídek, které nesplňovaly regulatorní požadavky. I když jde o meziroční pokles o 11,2 %, problematické produkty se stále týkaly přibližně pěti milionů prodaných kusů.
Chytré hodinky jako nejčastější segment výrobků
Právě chytré hodinky patřily mezi nejproblematičtější kategorii výrobků. Nešlo jen o falešná zdravotní tvrzení, ale také o porušování německého zákona o rádiových zařízeních, například kvůli nadměrnému elektromagnetickému rušení.
Kontroly v kamenných obchodech přinesly podobně znepokojivé výsledky. Z přibližně 2 400 kontrolovaných modelů nesplnilo předpisy 58 % zařízení, což odpovídá asi 1,9 milionu kusů. Většina nedostatků byla sice administrativního charakteru, část produktů ale vykazovala i technické závady.
Celní správa navíc zadržela 359 000 nevyhovujících zařízení při kontrole více než 8 200 zásilek směřujících do Německa. Podle regulátora je poselství jednoznačné. Zdravotní tvrzení musejí být podložena reálnou technologií, nikoliv marketingem. Pro spotřebitele je německé varování jasným signálem, že pokud chytré hodinky slibují neinvazivní měření krevního cukru, je na místě maximální obezřetnost.
Zdroj: gizmochina.com
Komentáře