SpaceX a Starlink Phone? Elon Musk naznačuje nový mobil

Nejednou se Elon Musk vyjadřoval na téma mobilních telefonů, někdy ve spojení s rivalitou vůči Applu, ale nikdy jsme se ničeho nedočkali. Vše zůstalo na velmi slabé vlně spekulací a zmínek nebo náznaků na sociální síti. Nyní se ale opět rozbíhá kolečko spekulací, přičemž to aktuálně dává větší smysl.
Starlink Phone
Společnost SpaceX se sice soustřeďuje na vysílání raket na orbitu, ale současně poskytuje službu Starlink, díky které se již nyní generují zisky. Dle Reuters se pohybují ve výši 15 až 16 miliard dolarů za poslední rok. Samotný Starlink by mohl stát za 50 až 80 %, takže se dá říci, že SpaceX je na dobré cestě.
V poslední době se kolem SpaceX dost mluví, a to nejen ve spojení s dalšími plány v oblasti datových center. Letos má společnost vstoupit i na burzu, díky čemuž získá další finanční zdroje pro rozvoj. A právě nyní se opět rozběhlo kolečko spekulací, a dokonce je zde i vyjádření Elona Muska. Ten přímo uvedl, že údajný Starlink Phone by nebyl běžný mobilní telefon.
Sice Elon Musk uvádí, že by se jednalo o zařízení optimalizované výhradně na běh neuronových sítí, ale co si pod tím představit, nikdo neví. Možná něco jako pokus o AI mobil v plné míře.
Na druhou stranu by ale mohl Starlink Phone dávat smysl, jelikož již nyní Starlink spolupracuje s T-Mobile (USA) na dokrývání mobilních sítí pomocí svých satelitů. Firma by ve své podstatě mohla vydat svůj vlastní smartphone, který by nepotřeboval mobilního operátora a Starlink by nemusel spolupracovat s další stranou. Mohlo by se jednat o satelitní mobil. Současně by to napomohlo firmě, hlavně s ohledem se vstupem na burzu.
Zatím není jasné, jestli se něčeho takového dočkáme, nebo ne. I tak se jedná o nápad, s kterým si pohrává Elon Musk. Možná se nakonec jednou dočkáme takového zařízení a případně se Starlink stane prvním skutečným globálním mobilním operátorem se vším všudy.
