Od Oskara k Vodafonu: Dvaceti let na českém trhu a plány do budoucna

Už je to dvacet let, co je mobilní operátor na českém trhu, ale před tímto vstupem se jednalo o operátora Oskara, kterého nadnárodní společnost převzala. Abychom byli přesní, tak v roce 2005 se stal Vodafone jediným akcionářem a rok na to došlo k zániku Oskara a začátek Vodafonu v Česku. Konkrétně se může toto narození datovat na 1. února. Vodafone to dnes oslavil formou konference.
„Před dvaceti lety Vodafone pomohl přinést do České republiky novou éru spojení. Dnes je konektivita kritickou infrastrukturou – a následující dekády budou vyžadovat ještě větší odolnost, bezpečnost a odpovědnost,“ uvedla k výročí Violeta Luca, generální ředitelka Vodafone Česká republika. „Naše ambice je jasná: chceme budovat sítě a služby, na které se lidé, firmy a stát mohou spolehnout. Důvěra není jen slogan; získáváme ji každý den díky našim službám, odpovědnosti a dlouhodobým závazkům.”
Vodafone a budoucnost
Vodafone právě dnes měl konferenci při příležitosti oslavy 20 let na českém trhu, kde mimo jiné shrnul dosavadní úspěchy a také výhled do budoucna. První se ale může ohlédnout na několik dat. Sám operátor mezi své úspěchy a milníky řadí:
- Investovali jsme více než 70 miliard Kč do infrastruktury a digitálních inovací.
- Obsluhujeme přibližně 5 milionů zákazníků a zákaznic po celé republice.
- Hlasový provoz vzrostl o cca 175 %, zatímco objem dat od roku 2006 vzrostl exponenciálně.
- Objem dat, který před dvaceti lety prošel sítí za čtyři týdny, dnes projde v provozní špičce za méně než sekundu.
- Každý měsíc zablokujeme v průměru přibližně 1,3 milionu podvodných telefonátů; za 20 let tak Vodafone zabránil více než 200 milionům pokusů o podvodný hovor.
- Vodafone nakupuje v Evropě 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. Do roku 2028 chce dosáhnout uhlíkové neutrality ve vlastním provozu a do roku 2040 i v celém dodavatelském řetězci.
Na samotné konferenci byli i experti z VUT, s kterými Vodafone spolupracuje. Například se nám nabídl pohled na postkvantové šifrování, které se v dohledné době stane součástí infrastruktury. Důvodem je hrozba samotná ve výkonu a možnostech kvantových počítačů.
Kromě toho jsme měli ale možnost vidět i INER, což je zkratka slov Instant Network Emergency Response. Jedná se o speciální tým, který má za úkol co nejrychleji zajistit konektivitu v konkrétní oblasti, například při katastrofách. Níže můžete vidět celé vybavení, které poskytne v dané oblasti WiFi připojení, přičemž technologie zvládne poskytnout základní internet pro stovky účastníků. Současně se ale pracuje na verzi, která by poskytla mobilní připojení. Ta je ale teprve ve vývoji.
Hlavní projekty Vodafone Nadace
- Digitální Odyssea, která za uplynulé 4 roky pomohla více než 250 000 seniorům a seniorkám zlepšit digitální dovednosti.
- Aplikace Bright Sky na pomoc obětem domácího násilí.
- Aplikace Záchranka.
- Charta proti domácímu násilí, která spojuje téměř 70 zaměstnavatelů a ovlivňuje více než 170 000 zaměstnanců a zaměstnankyň.
- Bezpečnost dětí v online prostředí díky mezioborové spolupráci a vzdělávání.
Budoucnost
Na konferenci nedošlo na konkrétní představení tarifů nebo strategie kolem nich. I tak se chystá několik novinek směrem k zákazníků. Například se nově nasadí strategie „Ask Once“ (Stačí říct), což znamená, že už se nebudete muset neustále doptávat na řešení svého problémů nebo dotazu. V tomto případě jde více o interní systém, aby se zjednodušil celkový proces a hlavně z toho benefitoval zákazník. Samozřejmě dochází k zapojení AI.
„Toto výročí je také příležitostí poděkovat našim zákazníkům a zákaznicím praktickým způsobem – jednoduššími nabídkami, hodnotnějšími službami a skutečnými dárky,” komentuje zákaznickou nabídku Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment. „S Vodafone Happy a spuštěním Ask Once chceme, aby zákazníci a zákaznice využívali Vodafone opravdu naplno, a to snadněji, pohodlněji a s větší péčí.“
Došlo i na zmínění Vodafone Happy, ale nejedná se o absolutní novinku. Z prohlášení Vodafonu se ale bude jednat o jednu z klíčových služeb. Vodafone se nyní bude více orientovat na poskytování služeb, ale to bude podpořeno i samotnou infrastrukturou. Ostatně už nyní testuje rychlosti v řádech desítek gigabitů za sekundu.
