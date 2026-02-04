Apple má za sebou rekordní čtvrtletí. iPhone 17 trhal prodejní rekordy

Zdroj: Midjourney
Apple zveřejnil výsledky za první fiskální čtvrtletí roku 2026, které končilo 27. prosince 2025 a přepsal prodejní statistiky. Zaznamenal totiž nejvyšší čtvrtletní tržby z iPhonů vůbec. Celkové příjmy dosáhly 143,8 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 16 %.
Applu se díky iPhonům 17 v posledním čtvrtletí roku 2025 vedlo
Fiskální čtvrtletí zahrnovalo tradičně silné období Vánoc, bylo pro Apple mimořádně úspěšné. Největší zásluhu na tom měl iPhone 17, jehož prodeje Apple označil za výsledek, který nemá v jeho historii obdoby. Příjmy z iPhonů činily rekordních 85,3 miliardy dolarů.
Profit společnosti dosáhl 42 miliard dolarů což je opět výrazné zlepšení oproti minulému roku. Výsledky potvrzují, že iPhone i po letech zůstává nejsilnějším produktem v portfoliu společnosti.
Služby lámou další rekordy
Vedle hardwaru se dařilo i segmentu poskytovaných služeb, který přinesl 30 miliard dolarů – meziročně o 14 % více. Tento růst je podpořen předplatnými službami jako iCloud+, Apple Music, Apple TV+, App Store a dalšími produkty.
Apple také oznámil, že celosvětově je nyní aktivních více než 2,5 miliardy zařízení značky Apple což dokládá stabilní růst ekosystému.
Zklamání u Maců, mírný pokles u nositelné elektroniky
Ne všechny kategorie ale rostly. Divize Maců zaznamenala meziroční pokles o 6 %, s příjmy 8,39 miliardy dolarů. Apple tento vývoj blíže nekomentoval, ale obecně lze pokles přičítat slabší poptávce po počítačích. Mírný pokles zaznamenala také kategorie nositelných zařízení jako jsou například Apple Watch, domácnosti a příslušenství, která klesla o 2 % na 11,49 miliardy dolarů. Naopak iPady si připsaly 6% růst a uzavřely čtvrtletí s tržbami 8,5 miliardy dolarů, a to navzdory minimálním změnám v produktové řadě v roce 2025.
Apple potvrdil svou dominanci
Celkové výsledky potvrzují, že Apple nadále zůstává jednou z nejziskovějších technologických společností světa. Zatímco konkurence bojuje s tlakem na marže a stagnací v některých segmentech, Apple těží ze silného ekosystému, loajality zákazníků a úspěšného uvedení iPhonů 17.
