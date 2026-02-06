Apple kupuje izraelský startup q.ai za téměř 2 miliardy dolarů, pomoci by měl v inovacích v oblasti rozpoznávání řeči

Zdroj: 9to5Mac

Apple oznámil akvizici izraelské společnosti q.ai, která se specializuje na strojové učení v oblasti zvuku a rozpoznávání řeči. Hodnota obchodu dosáhla téměř 2 miliard dolarů, čímž se stává druhou největší akvizicí v historii Applu hned po nákupu Beats Electronics v roce 2014.

q.ai: nenápadný startup s výraznými ambicemi

O společnosti q.ai bylo dosud známo jen velmi málo. Firma fungovala doposavad velmi nenápadně a její webová stránka neprozrazovala nic konkrétního. Kromě tajemného sloganu: „Ve světě plném hluku tvoříme nový druh ticha.“

Podle dostupných informací se q.ai zabývá vývojem technologie pro „silent speech recognition“ – tedy rozpoznávání řeči na základě mikropohybů obličejové kůže, bez nutnosti hlasitého projevu. Startup má také patentované optické senzory schopné detekovat biometrické signály, jako je například tepová frekvence.

Apple oficiálně nesdělil, jak přesně plánuje technologii q.ai využít. Nabízí se ale několik scénářů. Díky svému zaměření by se technologie mohla ideálně hodit pro nositelnou elektroniku. Nabízí se apříklad sluchátka AirPods, AR/VR headset Vision Pro, nebo vylepšený systém Face ID.

q ai 1534x844x

Zdroj: q.ai

Zajímavé je i možné využití pro Siri, která by díky nové technologii mohla reagovat na šepot nebo neverbální komunikaci, což by zásadně zlepšilo přirozenost a diskrétnost hlasového ovládání.

Apple dohání AI konkurenci

Akvizice přichází v době, kdy je Apple často kritizován za to, že v závodu o dominanci v oblasti umělé inteligence zaostává za konkurencí, především za Microsoftem a Googlem. Nákup q.ai by mohl Apple pomoci částečně snížit technologický náskok konkurence.

Spolu se 100 zaměstnanci q.ai, včetně šéfa Aviada Maizelse a spoluzakladatelů Yonatana Wexlera a Aviho Barliyi, přechází celá společnost pod křídla Applu. Investory startupu byli renomovaní hráči jako Kleiner Perkins, Spark Capital, Exor nebo GV (Google Ventures).

Apple již dříve oznámil, že plánuje během příštích let investovat přes 500 miliard dolarů do infrastruktury a umělé inteligence v USA. Akvizice q.ai za 2 miliardy dolarů představuje sice jen malý, ale strategicky významný krok.

Zdroj: neowin.net

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

