SpaceX pohltila xAI v pohádkovém obchodu

Je to tady. Po dlouhých spekulacích je věc oficiální. Společnost SpaceX akvírovala xAI, tedy firmu specializující se na umělou inteligenci, které patří i sociální síť X. Jejich kombinovaná hodnota má přesahovat 1 bilion dolarů.
Muskovo impérium
Měsíce spekulací o spojení společností SpaceX a xAI, jihoafrického miliardáře Elona Muska, konečně utnulo oficiální prohlášení. V něm SpaceX potvrzuje, že pod svá křídla přebere nejenom vývoj AI modelu Grok, ale také například sociální síť X. Fůze v celkové obří hodnotě až 1,25 bilionu dolarů na světě nemá obdoby.
Mimo spojení kapitálu a know-how je výsledkem tohoto nevídaného obchodu zejména obrovský technologický potenciál, který, jak ho Musk popisuje, vypadá spíše, že patří do sci-fi beletrie. Podle Muska například pozemská datová centra pomalu ale jistě naráží na své limity. Rakety Falcon 9 a v blízké době už i Starship by je tak mohly vynášet na oběžnou dráhu a snižovat cenu pro trénink i využívání AI. Odhaduje, že to bude cenově nejefektivnější řešení již během následujících dvou až tří let.
Ve své „eseji“ však cílevědomý podnikatel zachází ještě mnohem dále. Odkazuje dokonce i na tzv. Kardashevovu škálu, což je jakési měřítko pokroku vesmírných civilizací. To rozhodně zabere ještě velké množství času, ale už v letošním roce se můžeme těšit například na očekávaný vstup SpaceX na burzu, jenž se pravděpodobně uskuteční v průběhu června.
