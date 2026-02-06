Nemáte signál? Nenechte to tak. Stačí poslat jeden e-mail

Zdroj: Dotekomanie.cz
Mobilní operátoři se mnohdy chlubí tím, že pokrývají mobilním signálem více než 99 % obyvatelstva naší země, ale právě to někdy lehce mate, jelikož se nejedná o 99 % území. V Česku stále existují místa, kde není mobilní signál, přičemž se může jednat o vesnici, městys, nebo i část města. Takovým lokacím se říká bílá místa a již nyní existuje seznam. Ten je dostupný na stránkách ČTÚ v podobě PDF, ale pokud se chcete podívat v online podobě, nachystali jsme si pro vás speciální odkaz (platný k 6. 2. 2026).
Pokud se nachází v místě, kde není mobilní signál, ani není dané místo uvedeno v seznamu, nemusíte zoufat. Stačí nahlásit ČTÚ a po prozkoumání a změření může být například obec zařazena do tohoto seznamu.
Jak nahlásit místo bez mobilního signálu
Asi byste čekali, že se nabídne nějaký moderní formulář nebo aplikace pro nahlášení místa bez signálu, ale zde se jde trochu starší a možná pro mnohé jednodušší cestou. Stačí zaslat na e-mailovou adresu pokryti@ctu.cz žádost o měření mobilního signálu. Je nutné uvést název obce/ZSJ (kód dle ČSÚ) a co nejpřesnější popis lokality. Také je nutné uvést, co vlastně není dostupné nebo co dělá problémy – výpadky, nedovolání, žádná mobilní data a podobně.
Po zaevidování nahlášení následně ČTÚ provede kontrolní měření a pokud se dospěje k závěru, že se jedná skutečné o tzv. bílé místo, dojde k zařazení na výše uvedený seznam.
Je to první krok
Pokud dojde k zařazení na seznam bílých míst, ještě neznamená, že dojde k okamžité nápravě. Mobilní operátoři totiž nemají povinnost tak rychle napravovat nedostupnost mobilního signálu. Na druhou stranu mají trochu jinou povinnost, která je spojena s nedávnou obnovou přídělů rádiových kmitočtů.
Mají povinnost pokrýt mobilním signálem 500 bílých míst, přičemž jsou zde určité možnosti:
- 200 z těchto ZSJ (základních sídelních jednotkách, tzv. bílé místo, pozn. red.) je nutné nově vybudovat pasivní infrastrukturu potřebnou pro zajištění pokrytí
- Ve zbývajících 300 ZSJ mohou držitelé přídělů potřebnou pasivní infrastrukturu společně sdílet
Pokrytí musí zajistit do 31. prosince 2030. Je to sice dlouhá doba, ale je nutné brát v potaz, že vybudování patřičné infrastruktury je dlouhý a nákladný proces. S nahlášením místa si tedy můžete zajistit možnost, že se v dané lokalitě vylepší signál.
