Meta koupila singapurský AI startup Manus. Llamu chce naučit agentní práci

Společnost Meta oznámila akvizici singapurského startupu Manus v hodnotě odhadované na 2 až 3 miliardy amerických dolarů. Jde o jeden z nejrozsáhlejších obchodů v oblasti umělé inteligence, jaký kalifornský koncern letos učinil. Manus, původně čínská firma založená 2015, která se v půlce roku 2025 přesunula sídlo do Singapuru, se specializuje na vývoj autonomních AI agentů. Právě agentní technologie představuje kvalitativní posun oproti běžným konverzačním systémům založeným na velkých jazykových modelech.
Co Manus umí a kolik to stálo?
Ve zprávě od Manus stojí, že výstupem již bylo na 147 bilionů tokenů a vytvořila přes 80 milionů virtuálních počítačů. Agenti Manus dokáží například provádět tržní analýzy, programovat, zpracovávat data a vykonávat komplexní operace samostatně. Firma dosáhla ročního obratu převyšujícího 100 milionů dolarů a získala miliony uživatelů po celém světě, což výrazně překonává její dřívější ocenění kolem 500 milionů dolarů. Kupní cena se předpokládá od 2 do 3 mld. amerických dolarů, v přepočtu 41 až 68 mld. korun českých.
Zatím beze změn, ale pryč s Čínou
Meta v oficiálním prohlášení ujistila, že služba Manus bude nadále fungovat beze změn. Předplatitelé si zachovají přístup ke všem nástrojům přes webové rozhraní i mobilní aplikaci. Výkonný ředitel Manus Xiao Hong zůstane ve funkci v rámci struktury Meta, což má zaručit plynulý přechod.
Meta potvrdila, že uživatelé si ponechají plná vlastnická práva ke vším obsahům vytvořeným pomocí platformy a že ochrana osobních údajů zůstává prioritou. Vzhledem k čínským kořenům startupu a napjatým vztahům mezi Spojenými státy a Čínou Meta potvrdila, že odstraní veškeré čínské vlastnické vazby a operace spojené s čínským trhem. Tento krok je snahou o předejití regulačním komplikacím a snahou o vyhovění bezpečnostním požadavkům amerických úřadů.
Zdroje: facebook.com, manus.im, zpravy.kurzy.cz, idnfinancials.com
