Garmin Approach, PulsGo, Liu Jo: Novinky v obchodech #6

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Garmin Approach J1
Garmin uvedl hodinky Approach J1 a ty se nyní dostávají do českých obchodů. Nejde o levný model, ale na druhou stranu láká 10denní výdrž, GPS a hlavně golfové funkce.HEUREKAALZAGarmin Approach J1 Cloud...Cena od 8 690 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
PulsGo HEALTH ET472 Fit
Další hodinky patří mezi ty levnější a nabízí možnost měření tepu, okysličení a také tlaku. Zde si ale dejte pozor, jelikož se hodinky chlubí měřením cukru v krvi, ale toho nejsou technicky schopné.HEUREKAPulsGo HEALTH ET472 FitCena od 2 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Liu Jo SWLJ185
Poslední hodinky jsou italského původu a nabízí poměrně základní funkce a nic pokročilého zde nenajdete, jen tedy cena je vyšší na samotnou výbavu. Umí měřit tep, okysličení i krevní tlak.HEUREKALiu Jo SWLJ185Cena od 3 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
