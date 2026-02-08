Garmin Approach, PulsGo, Liu Jo: Novinky v obchodech #6

Garmin Approach, PulsGo, Liu Jo: Novinky v obchodech #62026-02-08T13:35:35+01:00
• 8. 2. 2026#Příslušenství

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Garmin Approach J1

Garmin uvedl hodinky Approach J1 a ty se nyní dostávají do českých obchodů. Nejde o levný model, ale na druhou stranu láká 10denní výdrž, GPS a hlavně golfové funkce.

HEUREKAALZAGarmin Approach J1 Cloud Blue/Azure,Black 010-03898-00 na Heureka.czGarmin Approach J1 Cloud...Cena od 8 690 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

407ab68b 4590 4f9c 8996 f9a3ade453f1 1600x1600x

PulsGo HEALTH ET472 Fit

Další hodinky patří mezi ty levnější a nabízí možnost měření tepu, okysličení a také tlaku. Zde si ale dejte pozor, jelikož se hodinky chlubí měřením cukru v krvi, ale toho nejsou technicky schopné.

HEUREKAPulsGo HEALTH ET472 Fit na Heureka.czPulsGo HEALTH ET472 FitCena od 2 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

418ab30d c2fd 456a a104 9bfd76f848a1 1600x1600x

Liu Jo SWLJ185

Poslední hodinky jsou italského původu a nabízí poměrně základní funkce a nic pokročilého zde nenajdete, jen tedy cena je vyšší na samotnou výbavu. Umí měřit tep, okysličení i krevní tlak.

HEUREKALiu Jo SWLJ185 na Heureka.czLiu Jo SWLJ185Cena od 3 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

90d6a42f 7173 4978 aaff 20097fe11eb5 1600x1600x

Chytrý prsten: Revoluce na prstu, nebo předražená cetka?

💡ANKETA: Který trend v mobilech považujete za nejvíc zbytečný?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat