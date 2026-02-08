Aplikace pro fanoušky Zimních olympijských her 2026 v Itálii

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo probíhají od 6. února do 22. února 2026. Pro české fanoušky je dostupná oficiální aplikace Českého olympijského výboru Olympijský tým. Ta se zaměřuje na výkony českých reprezentantů. Díky ní je tak snadný přehled toho, jak se daří našemu výboru.

Aplikace umožňuje mít celé ZOH pod drobnohledem. Obsahuje nejnovější videa přímo z dějiště, živé přenosy, záznamy závodů, kompletní program s výsledky v reálném čase, aktuální medailové pořadí a materiály zaměřené výhradně na český tým. K dispozici jsou i detailní informace o našich reprezentantech či soutěže o ceny. Aplikace je zdarma dostupná pro iOS i Android.

V aplikaci jsou k dispozici nejnovější videa přímo z místa konání her, kompletní program a live výsledky, přehled medailí a nadcházejících startů českých reprezentantů, exkluzivní soutěže určené pouze pro uživatele aplikace, články, rozhovory a aktuality od Českého olympijského týmu, přehled všech sportů a českých sportovců a zajímavosti a fakta o Zimních olympijských hrách. Samozřejmostí je nastavení si oznámení na oblíbené sporty a národy, abyste tak nepřišli o důležité okamžiky olympiády.

Aplikace pro ty, co jsou na místě

Pokud jste se na hry vydali přímo do Itálie, lépe vám poslouží oficiální aplikace Olympic Games. Ta nabízí praktické průvodce, novinky, užitečné informace a přímý přístup k lístkům. Umožňuje přizpůsobit si rozpis, prozkoumat sportoviště, nastavit personalizovaná upozornění, najít detaily o olympijských a paralympijských vesnicích a obsah věnovaný sportům. Aplikace je dostupná v 12 jazycích včetně angličtiny, francouzštiny, němčiny a dalších; čeština ale chybí. Zahrnuje multimediální průvodce po místech konání a přímý přístup k oficiálnímu obchodu s merchem.

