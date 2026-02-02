EU tlačí na Google: musí sdílet vyhledávací data a zpřístupnit Android konkurenci

Zdroj: Dotekomanie
Evropská unie stupňuje tlak na technologické společnosti v čele s Google. Podle nových pravidel zákona o digitálních trzích (DMA) musí Google zpřístupnit své vyhledávací a uživatelské údaje menším firmám a umožnit hlubší integraci konkurenčních AI služeb do systému Android. Google varuje, že tím může být ohroženo soukromí uživatelů.
EU si posvítí také na Google a jeho Android
Evropská komise se snaží zabránit tomu, aby dominantní technologické firmy jako Google zneužívaly své postavení na úkor menších konkurentů. Nová pravidla podle zákona Digital Markets Act nyní jasně stanovují, že firmy jako Google musí umožnit třetím stranám přístup ke klíčovým funkcím Androidu, které dosud využívala jen interně (např. pro vlastní AI modely typu Gemini). Musí také sdílet cenná vyhledávací data s ostatními vyhledávači a vývojáři AI systémů
Cílem je vytvořit rovnější podmínky na trhu s umělou inteligencí i internetovým vyhledáváním. Komise chce zamezit tomu, aby Google získal neférovou výhodu díky množství dat, která využívá k trénování a optimalizaci svých AI modelů.
Co vše musí Google sdílet?
Podle agentury Reuters se požadavky týkají konkrétně anonymizovaných dat o vyhledávání, tedy dotazů, pořadí výsledků, kliknutí a zobrazování. Poskytování těchto dat by mělo fungovat za férových, rozumných podmínek bez diskriminace.
Zejména tato data jsou klíčová pro trénink moderních vyhledávacích algoritmů a jazykových modelů, na kterých jsou postaveni AI chatboti a asistenti jako ChatGPT, Claude, Mistral či Perplexity AI.
Google se proti krokům EU ostře ohrazuje. Společnost uvedla, že přísnější pravidla by mohla ohrozit soukromí uživatelů, bezpečnost dat a schopnost inovace. Podle Googlu už nyní některá data zpřístupňuje vývojářům přes licencované rozhraní. Firma také upozorňuje, že sdílení většího objemu dat by mohlo vést k jejich zneužití a ohrožení uživatelů. Zástupci EU ale tvrdí, že data musí být sdílena ve formě anonymizované a že konečné slovo o přístupu dostanou samotní regulátoři. Právě anonymizace má zajistit, že uživatelská identita zůstane chráněná.
Android je dalším terčem evropské regulace
Součástí požadavků je také otevření systému Android pro konkurenční AI aplikace, které by měly mít stejné možnosti přístupu k funkcím zařízení jako aplikace Google. To se může týkat například:
- Přístupu ke snímkům obrazovky a mikrofonu
- Integrace do systémových funkcí (hlasové vyhledávání, widgety)
- Možnosti běžet na pozadí nebo ovládat notifikace
Pro Google je to citlivé téma. Systém Android je dominantní na mobilním trhu a hlubší otevřenost by mohla ohrozit jeho kontrolu nad ekosystémem. Evropská komise oznámila, že má v plánu v příštích šesti měsících finalizovat konkrétní opatření. Zda se skutečně podaří přinutit Google ke změně chování, bude záležet na výsledcích dalších jednání a případných právních krocích. Pokud evropská komise své požadavky prosadí, může to vést k výraznému posílení konkurenčního prostředí v oblasti umělé inteligence a přispět k větší diverzitě technologií, které budou k dispozici uživatelům v evropském regionu.
Zdroj: androidheadlines.com
Google vyvíjí AI, která chápe, co chcete udělat – přímo na vašem zařízení a bez narušení soukromí
