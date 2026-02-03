SpaceX chce postavit milion vesmírných datových center: Revoluce pro AI a výpočetní výkon?

Zdroj: GPT
Elon Musk a jeho společnost SpaceX představili možná nejambicióznější plán posledních let. Žádají americkou komisi FCC o schválení spuštění jedné milionové konstelace solárně napájených datacenter na oběžné dráze. Ačkoliv se schválení v plném rozsahu zdá nepravděpodobné, návrh odhaluje smělou strategii, která může zcela změnit budoucnost umělé inteligence a výpočetní infrastruktury.
SpaceX přišla s okázalým řešení vesmírných datových center
SpaceX ve své žádosti FCC popisuje síť nízkoorbitálních satelitů fungujících jako datová centra. Tato centra by byla napájena solární energií a vzájemně propojena laserovými spoji pro vysokorychlostní přenosy dat. Celý projekt je prezentován jako „první krok k dosažení úrovně Kardashev II“. Tedy civilizace schopné využívat veškerou energii své mateřské hvězdy.
Přestože se mluví o milionu satelitů, odborníci upozorňují na to, že jde pravděpodobně o vyjednávací taktiku. Stejný přístup použila SpaceX i při budování své současné sítě Starlink. Realita bude pravděpodobně skromnější, ale i malý zlomek z deklarovaného počtu by znamenal zásadní nárůst objektů na oběžné dráze.
Hrozba vesmírného smogu, nebo záchrana pro planetu?
Evropská kosmická agentura (ESA) odhaduje, že v současnosti Zemi obíhá přibližně 15 000 satelitů, přičemž více než 9 600 z nich patří právě Starlinku. Odborníci dlouhodobě varují před rizikem přeplnění nízké oběžné dráhy a s tím spojeným nebezpečím kolizí a vesmírného odpadu.
SpaceX však argumentuje tím, že vesmírná datacentra by mohla představovat ekologičtější alternativu k těm souasným na zemi, která spotřebovávají enormní množství elektrické energie a vody. Často na úkor místních zdrojů a komunit, které zdroje využívají. Vesmírné datové centrum by se chovalo jinak. Chladilo by se pomocí přirozeného tepelného záření do vakua a využívalo by téměř výhradně solární energii.
Reakce na rostoucí odpor vůči datovým centrům
Současná datová centra se v posledních letech stávají terčem kritiky ze strany obyvatel i místních samospráv. Lidé protestují proti jejich dopadu na životní prostředí a infrastrukturu. Některé obce dokonce úspěšně zablokovaly jejich výstavbu.
Právě proto se pozornost technologických společností, včetně těch zapojených do vývoje umělé inteligence, obrací směrem k místu, kde nehrozí žádné protesty a tím je vesmírný prostor. Oběžná dráha nabízí lákavý prostor bez regulací a lokálních omezení, a SpaceX si je této výhody plně vědoma.
Sci-fi? Možná. Ale také možná blížká budoucnost
Odkaz na Kardashevovu škálu, která měří technologickou vyspělost civilizací, nemusí být jen poetickou metaforou. Pokud by se vesmírná datacentra ukázala jako technologicky a ekonomicky životaschopná, šlo by o revoluci nejen v oblasti výpočetního výkonu, ale také v našem přístupu k využívání mimozemského prostoru.
Otázkou zůstává, zda SpaceX skutečně disponuje technologiemi, které umožní efektivní provoz takto rozsáhlé sítě. Bezprecedentní počet satelitů, potřeba spolehlivého laserového propojení, zajištění servisu a řízení kolizí to vše jsou výzvy, které zatím nemají snadná řešení.
