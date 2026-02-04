Grok Imagine 1.0: Revoluční AI od xAI, která vytvořila přes miliardu videí za 30 dní

Zdroj: Samaa
Společnost xAI představila Grok Imagine 1.0 – významnou aktualizaci své AI platformy pro generování videa. Nový model přináší kvalitnější výstup, nižší náklady, rychlejší odezvu a posouvá možnosti tvorby videí pomocí umělé inteligence na zcela novou úroveň.
xAI představuje Grok Imagine 1.0
Grok Imagine 1.0 umožňuje generování videí až do délky 10 sekund v 720p rozlišení, a to jak z textových promptů, tak ze statických obrázků. Nová verze modelu se zaměřuje na vylepšenou práci s pohybem, interakcemi mezi objekty a plynulou vizuální kontinuitou mezi jednotlivými scénami.
Důležitým prvkem je i zlepšený výstup zvuku, díky čemuž lze vytvářet komplexní audiovizuální obsah z jednoho rozhraní.
xAI navíc oznámila, že během posledních 30 dnů bylo pomocí Grok Imagine vygenerováno více než 1,245 miliardy videí. Je to číslo, které jen potvrzuje prudký růst poptávky po generativních nástrojích pro videoobsah.
Nové Grok Imagine API: Jeden nástroj, nekonečné možnosti
Spolu s novým modelem představila xAI i Grok Imagine API – jednotné rozhraní pro kompletní kreativní workflow. API umožňuje jak generování nového obsahu, tak úpravu a stylizaci již existujících videí.
Základní funkce API zahrnují:
- generování z textu nebo obrázků
- Cinematic motion – realistický pohyb a interakce objektů
- kontinuita scény napříč snímky
- úprava scén (změny počasí, denní doby, prostředí)
- restyling videí, animace postav a převod náčrtů do animace
- detailní kontrola barev a objektů
xAI cílí Grok Imagine 1.0 na široké spektrum uživatelů:
- tvůrce a influencery hledající nové způsoby vizuálního vyjádření
- designéry a pedagogy potřebující snadné nástroje pro tvorbu multimédií
- marketingové a kreativní týmy, které chtějí urychlit tvorbu reklam a prezentací
- podniky, které chtějí automatizovat videoobsah ve svých pracovních procesech
- uživatele, kteří chtějí své nápady převést do pohyblivého obrazu
API Grok Imagine je k dispozici prostřednictvím partnerských platforem a přímých integrací. xAI poskytuje SDK, návody i vlastní konzoli pro vizuální tvorbu a experimentování.
