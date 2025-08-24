To nej z uplynulého týdne #34 – Pixely 10, Redmi Note 15, nové procesory a další novinky

Zdroj: Dotekomanie.cz
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Nová sluchátka Galaxy Buds3 FE s cenou 3 699 Kč
Nedávno jsme vás informovali, že Samsung se zpožděním několika měsíců přináší na český trh Galaxy S25 Edge. Dnes jsme se dočkali uvedení nových sluchátek Galaxy Buds3 FE. [pokračování článku]
RCS míří na iPhony v Česku, náhrada za SMS a MMS
Už to bude více než rok od oznámení podpory RCS na iPhonech, tedy modernější technologie než SMS a MMS. Bohužel jsme do této chvíle nevěděli, kdy se konečně dočkáme v Česku. Apple se totiž rozhodl, že RCS bude zavádět postupně a Česko nepatřilo mezi vybrané země. Nyní zde máme zřejmě dobrou zprávu. [pokračování článku]
Nový procesor pro mobily od Qualcommu, Snapdragon 7s Gen 4
V květnu jsme se dočkali nového procesoru Snapdragon 7 Gen 4, který doznal značných vylepšení oproti předchozí generaci. Dnes zde máme Snapdragon 7s Gen 4, ale nejedná se o vylepšenou verzi, spíše o nástupce Snapdragon 7s Gen 3 z minulého roku. [pokračování článku]
Samsung pracuje na obraně proti phishingovému hovoru
Dnešní technologie, zejména tedy AI, umí vytvořit a napodobit nejen obrázky a video, ale klidně i hlasy. Ostatně některé společnosti pracují například audio knihách, které jsou pomocí AI namluveny jakoby přímo herci. Dochází ke klonování hlasu. Toto je vše legitimní a autorsky ošetřeno. Bohužel tato technika se dostala i do rukou podvodníků. Právě Samsung pracuje na nástroji pro detekci hlasu vytvořeného pomocí AI. [pokračování článku]
Realme P4 a P4 Pro přichází se 7000mAh bateriemi
Realme se snaží zaujmout na trhu své postavení po restartu strategie a zatím to vypadá, že se společnosti daří. Dnes jsme se dočkali dvou novinek, které vypadají z pohledu specifikací zajímavě. Jmenují se Realme P4 a Realme P4 Pro. [pokračování článku]
Sledujte představení novinek od Googlu
Právě dnes se představí hardwarové novinky od Googlu. Již nyní je nachystán přenos, který začne v 19:00. [pokračování článku]
Nový procesor pro hodinky Snapdragon W5 Gen 2, již nyní je v prvním modelu
Před třemi lety jsme se dočkali procesoru Snapdragon W5(+) Gen 1 pro chytré hodinky a nyní zde máme nástupce. Sice se spekulovalo o zcela novém procesoru, ale na ten si musíme počkat. Dnešní novinka Snapdragon W5 Gen 2 má jen několik aktualizací oproti Snapdragon W5 Gen 1. [pokračování článku]
Xiaomi přidává do nabídky Redmi Note 15, vyšší verze mají 7000mAh baterie
Nedávno došlo k velmi poklidnému představení základnějších mobilů značky Redmi, které mají zajímavý poměr výbavy a ceny. Nyní zde máme další tři kousky – Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro+. [pokračování článku]
Honor Magic V Flip2 představen, láká na baterii, certifikaci IP59 a foťák
Minulý rok v červnu byl uveden Honor Magic V Flip, první véčko s ohebným displejem tohoto výrobce. Tentokrát jsme si museli trochu déle počkat a máme zde Honor Magic V Flip2, pokračování s velmi dobrými specifikacemi. [pokračování článku]
Podcast: Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy
Samsung nedávno představil nové ohebné telefony Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 a Galaxy Z Flip7 FE. Nám tyto novinky samozřejmě neunikly a tak si je dnes detailněji rozebereme včetně našich zkušeností. [pokračování článku]
Nová aplikace Správce hesel Google v Obchodě Play
Včera jsme se dočkali představení hardwarových novinek od Googlu, ale ne vše se točilo kolem toho. Jedna menší drobnost je určena pro všechny, byť tedy na první pohled tak trochu klame. [pokračování článku]
Google vylepšuje funkci pro ověření identity – Identity Check
Google pokračuje v boji proti krádežím telefonů a zneužití osobních dat. S novou aktualizací Androidu rozšiřuje funkci pro ověření identity – Identity Check, která ještě lépe chrání vaše citlivé informace před zloději a zvědavci. Jak přesně funguje a co se mění v nové verzi? [pokračování článku]
Vivo Vision Discovery Edition jsou AR/VR brýle, inspirace Applem se nezapře
Ještě tento rok se máme dočkat nových brýlí od Samsungu s Android XR, ale jsou zde i jiné společnosti, které chtějí konkurovat Applu a jeho Vision Pro. Příkladem je novinka Vivo Vision Discovery Edition, která slibuje podobné možnosti. [pokračování článku]
Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #33 – Huawei, sleva na tarif, HTC brýle, nový T Phone a další
