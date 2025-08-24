To nej z uplynulého týdne #34 – Pixely 10, Redmi Note 15, nové procesory a další novinky

To nej z uplynulého týdne #34 – Pixely 10, Redmi Note 15, nové procesory a další novinky
2025-08-24T11:38:18+02:00
• 24. 8. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Dotekomanie.cz

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Nová sluchátka Galaxy Buds3 FE s cenou 3 699 Kč

Nedávno jsme vás informovali, že Samsung se zpožděním několika měsíců přináší na český trh Galaxy S25 Edge. Dnes jsme se dočkali uvedení nových sluchátek Galaxy Buds3 FE. [pokračování článku]

Zdroj: Samsung

Zdroj: Samsung

RCS míří na iPhony v Česku, náhrada za SMS a MMS

Už to bude více než rok od oznámení podpory RCS na iPhonech, tedy modernější technologie než SMS a MMS. Bohužel jsme do této chvíle nevěděli, kdy se konečně dočkáme v Česku. Apple se totiž rozhodl, že RCS bude zavádět postupně a Česko nepatřilo mezi vybrané země. Nyní zde máme zřejmě dobrou zprávu. [pokračování článku]

Apple iPhone 16 vs. iPhone 16e (nahoře); zdroj: Dotekománie

Apple iPhone 16 vs. iPhone 16e (nahoře); zdroj: Dotekománie

Nový procesor pro mobily od Qualcommu, Snapdragon 7s Gen 4

V květnu jsme se dočkali nového procesoru Snapdragon 7 Gen 4, který doznal značných vylepšení oproti předchozí generaci. Dnes zde máme Snapdragon 7s Gen 4, ale nejedná se o vylepšenou verzi, spíše o nástupce Snapdragon 7s Gen 3 z minulého roku. [pokračování článku]

Zdroj: Qualcomm

Zdroj: Qualcomm

Samsung pracuje na obraně proti phishingovému hovoru

Dnešní technologie, zejména tedy AI, umí vytvořit a napodobit nejen obrázky a video, ale klidně i hlasy. Ostatně některé společnosti pracují například audio knihách, které jsou pomocí AI namluveny jakoby přímo herci. Dochází ke klonování hlasu. Toto je vše legitimní a autorsky ošetřeno. Bohužel tato technika se dostala i do rukou podvodníků. Právě Samsung pracuje na nástroji pro detekci hlasu vytvořeného pomocí AI. [pokračování článku]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zdroj: Dotekomanie.cz

Realme P4 a P4 Pro přichází se 7000mAh bateriemi

Realme se snaží zaujmout na trhu své postavení po restartu strategie a zatím to vypadá, že se společnosti daří. Dnes jsme se dočkali dvou novinek, které vypadají z pohledu specifikací zajímavě. Jmenují se Realme P4 a Realme P4 Pro. [pokračování článku]

Zdroj: Realme

Zdroj: Realme

Sledujte představení novinek od Googlu

Právě dnes se představí hardwarové novinky od Googlu. Již nyní je nachystán přenos, který začne v 19:00. [pokračování článku]

Zdroj: Google

Zdroj: Google

Nový procesor pro hodinky Snapdragon W5 Gen 2, již nyní je v prvním modelu

Před třemi lety jsme se dočkali procesoru Snapdragon W5(+) Gen 1 pro chytré hodinky a nyní zde máme nástupce. Sice se spekulovalo o zcela novém procesoru, ale na ten si musíme počkat. Dnešní novinka Snapdragon W5 Gen 2 má jen několik aktualizací oproti Snapdragon W5 Gen 1. [pokračování článku]

Zdroj: Qualcomm

Zdroj: Qualcomm

Xiaomi přidává do nabídky Redmi Note 15, vyšší verze mají 7000mAh baterie

Nedávno došlo k velmi poklidnému představení základnějších mobilů značky Redmi, které mají zajímavý poměr výbavy a ceny. Nyní zde máme další tři kousky – Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro+. [pokračování článku]

Zdroj: Redmi

Zdroj: Redmi

Honor Magic V Flip2 představen, láká na baterii, certifikaci IP59 a foťák

Minulý rok v červnu byl uveden Honor Magic V Flip, první véčko s ohebným displejem tohoto výrobce. Tentokrát jsme si museli trochu déle počkat a máme zde Honor Magic V Flip2, pokračování s velmi dobrými specifikacemi. [pokračování článku]

Zdroj: Honor

Zdroj: Honor

Podcast: Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

Samsung nedávno představil nové ohebné telefony Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 a Galaxy Z Flip7 FE. Nám tyto novinky samozřejmě neunikly a tak si je dnes detailněji rozebereme včetně našich zkušeností. [pokračování článku]

Nová aplikace Správce hesel Google v Obchodě Play

Včera jsme se dočkali představení hardwarových novinek od Googlu, ale ne vše se točilo kolem toho. Jedna menší drobnost je určena pro všechny, byť tedy na první pohled tak trochu klame. [pokračování článku]

Zdroj: Google

Zdroj: Google

Google vylepšuje funkci pro ověření identity – Identity Check

Google pokračuje v boji proti krádežím telefonů a zneužití osobních dat. S novou aktualizací Androidu rozšiřuje funkci pro ověření identity – Identity Check, která ještě lépe chrání vaše citlivé informace před zloději a zvědavci. Jak přesně funguje a co se mění v nové verzi? [pokračování článku]

Zdroj: Android Authority

Zdroj: Android Authority

Vivo Vision Discovery Edition jsou AR/VR brýle, inspirace Applem se nezapře

Ještě tento rok se máme dočkat nových brýlí od Samsungu s Android XR, ale jsou zde i jiné společnosti, které chtějí konkurovat Applu a jeho Vision Pro. Příkladem je novinka Vivo Vision Discovery Edition, která slibuje podobné možnosti. [pokračování článku]

Zdroj: Vivo

Zdroj: Vivo

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #33 – Huawei, sleva na tarif, HTC brýle, nový T Phone a další

Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

