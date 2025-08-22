Nová aplikace Správce hesel Google v Obchodě Play

Zdroj: Google
Včera jsme se dočkali představení hardwarových novinek od Googlu, ale ne vše se točilo kolem toho. Jedna menší drobnost je určena pro všechny, byť tedy na první pohled tak trochu klame.
- Pixel Watch 4 přichází se zásadní změnou
- Google uvedl i sluchátka Pixel Buds 2a
- Pixel 10 Pro Fold představen, má větší baterii a lepší odolnost
- Google představil novou řadu Pixel 10, vylepšovalo se, hlavně u základního modelu
Správce hesel Google
Služba Správce hesel Google je integrovaná nejen v operačních systémech, ale je například dostupná i v prohlížeči Chrome. Co se týče mobilů, tak zde je dostupná v samotném nastavení mobilu. Google se ale rozhodl udělat z této služby něco jakoby samostatnou aplikaci, aspoň na první pohled.
V Obchodě Play je tedy aplikace Správce hesel Google, ale i po nainstalování nepřidává ve své podstatě službu do mobilu, jelikož je již dávno obsažena. Tato novinka vytváří ve své podstatě zkratku do části Správce hesel Google. Díky tomu si můžete umístit ikonu například na plochu, nebo je tato část dohledatelná v seznamu aplikací.
Možná má ale Google větší plány a toto je jen první iterace. Aktuálně je služba závislá na aktualizaci Google Play Služeb. Díky samostatné aplikaci bude moci Google vydávat aktualizace samostatně nezávisle na jiných součástech mobilu. Budeme si ale muset počkat na to, co přinese budoucnost této novinky.
Zdroj: droid-life.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Tisíce konverzací s chatbotem Grok jsou veřejně dohledatelné na internetu. Uživatelé sdíleli i nebezpečný obsah
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře