Google se pochlubil Android XR brýlemi, nástupcem Google Glass

Už je to mnoho let od uvedení prvních verzí Google Glass, přičemž projekt byl definitivně ukončen. To ale neznamená, že by Google nepokračoval, jen tedy trochu jinou cestou. Už nějakou dobu víme o Android XR, systému pro chytré brýle a náhlavní soupravy. Uveden byl minulý rok, ale zatím se pokračuje ve vývoji, vývojáři chystají své aplikace a výrobci připravují své produkty. Zatím jsme věděli o projektu Moohan od Samsungu, který právě bude stavět na Android XR, a nyní se dozvídáme další informace kolem nového ekosystému.

Project Moohan je nejnovější počin Samsungu

Android XR brýle

Google se poučil, že nemá stát za vývojem tak specifického produktu, jako jsou chytré brýle. Samotný Android XR je tedy jen platforma, přičemž Google bude dodávat ještě asistenta Gemini. Na vývojářské konferenci měl dokonce k dispozici brýle, které vypadají relativně normálně, jen tedy mají zabudovaný displej ve skle, kamery, mikrofony, reproduktory a hlavně jsou vybaveny Gemini. Můžete se tak ptát na věci kolem sebe, nechat se navigovat, fotit atd.

Bohužel se jednalo o neprodejný prototyp, na kterém Google provádí vývoj nového systému. Dozvěděli jsme se, že brýle vyrobil Samsung, takže je zde možnost, že by právě tento výrobce nakonec vytvořil i běžný komerční produkt. Google se ale pochlubil, že nechtějí dělat další brýle pro technologické nadšence. Byly přizvány firmy z trhu z brýlemi, které se mají postarat, aby produkty byly líbivé, stylové a aby vypadaly více normálně. Již nyní víme, že se tohoto úkolu zhostí Gentle Monster, Warby Parker a Kering Eyewear.

Google jasně uvedl, že samotný displej v brýlích je spíše volitelná možnost, takže se dočkáme i levnějších modelů, které budou mít jen hlasovou odezvu. Gemini zde ale nebude jen na nějaké otázky a úkoly, nabídne například i překlad v reálném čase, což u verze s displejem znamená, že překlad uvidíte v brýlích.

První brýle na obzoru

Sice si budeme muset počkat na první produkty, ale i tak zde máme například firmu Xreal, která se pochlubila svým projektem Aura. Tyto brýle jsou právě postaveny na Android XR a jsou poháněny procesorem od Qualcommu. Detaily zatím nejsou známé, ale je vidět, že mají více kamer a jsou celkově trochu robustnější. Možná nabídnou více než jen displej.

Zatím vše vypadá nadějně a možná se skutečně dočkáme prvních brýlí od Googlu, které budou mít větší smysl, nižší cenu a více funkcí. Bohužel neznáme zatím detaily jako třeba, kdy budou první brýle na trhu. Možná se dočkáme ještě letos, ale to je optimistický odhad.

