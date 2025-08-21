Nový procesor pro hodinky Snapdragon W5 Gen 2, již nyní je v prvním modelu

Zdroj: Qualcomm
Před třemi lety jsme se dočkali procesoru Snapdragon W5(+) Gen 1 pro chytré hodinky a nyní zde máme nástupce. Sice se spekulovalo o zcela novém procesoru, ale na ten si musíme počkat. Dnešní novinka Snapdragon W5 Gen 2 má jen několik aktualizací oproti Snapdragon W5 Gen 1.
Snapdragon W5 Gen 2
I tentokrát zde máme rovnou dva modely, Snapdragon W5 Gen 2 a Snapdragon W5+ Gen 2, ale co se týče výpočetního výkonu, nic se nezměnilo. Stále je k dispozici sestava čtyř jader Cortex A53. U Plus verze je navíc stejný koprocesor. Hlavní změny se odehrály u konektivity.
V první řadě, u hodinek s LTE je podporována technologie satelitních SOS při nedostupnosti mobilního signálu. Zde se totiž nabízí technologie Narrowband Non-Terrestrial Network (NB-NTN). Došlo na vylepšení přesnosti určení polohy o 50 %. Samotný modem je navíc o 20 % menší, takže celkově procesor zabírá méně prostoru, což se u hodinek vždy hodí.
Jiné zásadní změny se zde neodehrály a stále je postaven na starší technologii. Zřejmě si budeme muset počkat do dalšího roku na pořádný skok ve vývoji, tedy v případě Qualcommu.
Zdroj: 9to5google.com
