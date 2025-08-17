To nej z uplynulého týdne #33 – Huawei, sleva na tarif, HTC brýle, nový T Phone a další

T Phone 3; zdroj: Dotekománie
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Pozor na lokální SIM karty v Egyptě, mohou vám zablokovat telefon
Čeští turisté cestující do Egypta by měli být opatrní při používání místních SIM karet a cestovatelských eSIM. Od ledna 2025 platí nové celní nařízení, které vyžaduje registraci telefonu a zaplacení cla až 38 % z jeho hodnoty. Pokud k registraci a úhradě nedojde do 90 dnů, zařízení ztratí přístup k egyptským mobilním sítím. Znovuzprovoznění je možné až po doplacení cla v plné výši. [pokračování článku]
NÚKIB zakázal používání umělé inteligence. Armáda přidala další AI na blacklist
V červenci Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal bezpečnostní prohlášení o čínském velkém jazykovém modelu DeepSeek. Doporučuje, aby nebyl vůbec používán, kvůli jeho silným vazbám na čínskou vládu. DeepSeek byl tak zakázán na zařízeních přistupujících k informačním a komunikačním systémům kritické informační infrastruktury, informačním systémům základní služby a významným informačním systémům. Státní aparát jej tedy nesmí využívat vůbec, a varování je tedy pro něj povinné. Silné doporučení platí i pro politicky exponované osoby či soudce. [pokračování článku]
AI nám nebere práci. Bere nám hrdost na dobře odvedenou práci
Pamatuju si, kdy jsem poprvé použil AI na generování textu. Psal jsem email. Zdlouhavý, argumentačně náročný, na který jsem si v hlavě skládal body. Šlo o zprávu, kde jsem potřeboval vyvážit fakta, emoce, tón, a přitom zůstat věcný. A pak jsem zkusil AI. Za tři sekundy přišel návrh. Solidní. Přesný. Použitelný. Tak akorát hotovo. A mě místo radosti zaplavil takový zvláštní pocit. Jako bych to už nebyl já, kdo to napsal. Protože jsem to já nebyl. [pokračování článku]
Mapy od Seznamu nově zobrazují informace o kvalitě vody
Nedávno jsme vás informovali, že aplikace Mapy od Seznamu dostala funkci HorizontAR, kterou asi moc často nevyužijete, ale tentokrát zde máme něco praktičtějšího. [pokračování článku]
První dojmy na nový T Phone 3 a T Tablet 2, cenovka od 4001 Kč
T-Mobile poslední roky představuje vlastní telefony a tablety. Zatímco T Phone 3 navazuje na základní model z loňského roku, nový T Tablet 2 pak na dva roky starý model. V redakci jsme testovali vloni T Phone 2 Pro, který nás ve finále příjemně překvapil. Jaké jsou dnešní novinky? Pojďme se na ně podívat. [pokračování článku]
HTC představilo chytré brýle VIVE Eagle s AI
Společnost HTC kdysi patřila mezi největší výrobce mobilů na světě a také patřila mezi významné inovátory. Nyní se jen velmi sporadicky dočkáme nového mobilu. Více se firma soustřeďuje na VR, AR a další kategorie. I tak zde máme jednu novinku v podobě chytrých brýlí HTC VIVE Eagle. [pokračování článku]
Podcast: EU testuje aplikace na ověření věku a Samsung mění strategii
Nový novinkový díl je tady. EU testuje aplikace na ověření věku a Samsung mění strategii. A nejen to, povíme si také o novém standardu bezdrátového nabíjení Qi a nebo o novince v aplikaci Mapy.com. [pokračování článku]
Vodafone dočasně zlevnil tarif s neomezenými daty o 33 %
Samotné léto je doprovázeno různými akcemi mobilních operátorů. Například O2 aktuálně nabízí jeden ze svých tarifů k vyzkoušení zdarma na jeden měsíc. Vodafone na to jde trochu jinak. Sice nedávno měl akci na několik tarifů, tak nyní startuje novou. [pokračování článku]
Celosvětový trh s tablety vzrostl ve 2. čtvrtletí o 13 %, Apple stále vede
Podle nejnovějších dat agentury International Data Company (IDC) zaznamenal globální trh s tablety ve druhém čtvrtletí roku 2025 výrazný růst. Prodeje meziročně stouply o 13 % na celkových 38,3 milionu kusů. Apple si udržel první příčku, zatímco Amazon překvapil rekordním tempem růstu. [pokračování článku]
Do Česka přichází Samsung Galaxy S25 Edge, nyní oficiálně
V květnu, při představení novinky Galaxy S25 Edge, nám Samsung jasně potvrdil, že novinka není určená pro český trh, ale nakonec došlo ke změně. Mobil vstupuje od dnešního dne oficiálně na český trh, byť tedy v obchodech se objevuje nějakou dobu, ale asi nešlo o oficiální distribuci. [pokračování článku]
Huawei představil tablety MatePad Air 12 a MatePad 11.5 S
Po nějaké době zde máme další tablety od Huawei. Právě v tomto segmentu se výrobci poměrně dobře daří, zejména tedy na domácím trhu. Novinky se jmenují MatePad Air 12 a MatePad 11.5 S. [pokračování článku]
Evropský trh s ohebnými telefony poroste, hlavní roli hrají „book-style“ modely
Podle nejnovější analýzy Counterpoint Research zažívá evropský trh s ohebnými smartphony výrazný růst. V roce 2024 vzrostly dodávky meziročně o 37 %, přesto však tato zařízení tvoří pouze zhruba 2 % celkového trhu se smartphony v Evropě. [pokračování článku]
