Honor Magic V Flip: první ohebné véčko od Honoru

Honor v tomto týdnu představil v Evropě novinky série 200 a u nás si již můžete přečíst první dojmy, případně se podívat na video. Mezitím ale v domovské Číně představil své první véčko. Honor Magic V Flip se může pochlubit velkým předním displejem.

Honor Magic V Flip

Jde o první véčko s ohebným displejem od Honoru a jak jde vidět na obrázcích níže, přední displej je dost velký. Má 4palcovou úhlopříčku a je chopen spouštět i běžné aplikace. Není tak jen doplňkem nebo hledáčkem pro fotky. Honor se chlubí propracovaným ohebným mechanismem a také tenkostí.

Z pohledu specifikací ale Honor Magic V Flip zapadne spíše do vyšší střední třídy, jelikož došlo na použití staršího procesoru. Snapdragon 8+ Gen 1 není novinka, ale i tak má dostatek výkonu na náročné aplikace. Mobil se také chlubí baterií o kapacitě 4800 mAh s podporou 66W nabíjení. bezdrátovou technologii zde nehledejte.

Fotografická výbava je obstojná, přičemž hlavní roli hraje zejména zadní 50MPx snímač s optickou stabilizací obrazu. Vnitřní přední kamera má také 50 MPx. Honor Magic V Flip má stereo reproduktory a čtečka otisků je umístěna na boku mobilu.

Základní verze má nastavenou cenu na 5499 juanů, což je v přepočtu přibližně 17 400 Kč. Česká cena by se mohla pohybovat kolem 22 600 Kč. Dalo by se říci, že se jedná o standardní cenu na takový mobil, ale konkurence se může pochlubit novějším procesorem a třeba i odolností vůči vodě. Budeme si ale muset počkat na informace o dostupnosti u nás. Než se k nám dostane, může to trvat i několik měsíců.

Specifikace

displeje: 6,8 palců, OLED, 2520 x 1080 pixelů, až 3000 nitů, 1-120 Hz 4 palce, OLED, 1200 x 1092 pixelů, až 1600 nitů, 1-12 Hz

procesor: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 12/16 GB

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB

Android 14 + MagicOS 8

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý, makro přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů na straně

stereo

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou/Galileo, NFC

rozměry: 167,3 x 75,6 x 7,15 mm 86,5 x 75,6 x 14,89 mm 193 gramů

baterie: 4800 mAh + 66W

