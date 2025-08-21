Xiaomi přidává do nabídky Redmi Note 15, vyšší verze mají 7000mAh baterie

Xiaomi přidává do nabídky Redmi Note 15, vyšší verze mají 7000mAh baterie
2025-08-21T15:39:01+02:00
• 21. 8. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Redmi

Nedávno došlo k velmi poklidnému představení základnějších mobilů značky Redmi, které mají zajímavý poměr výbavy a ceny. Nyní zde máme další tři kousky – Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro+.

Dva jsou velmi zajímavé

Začneme vybavenějšími modely Redmi Note 15 Pro a Redmi Note 15 Pro+. Ty sdílí některé vlastnosti, ale už podle označení je jasné, že plus verze má něco navíc. U obou se nabízí baterie o kapacitě 7000mAh, splňují certifikaci IP69K a mají stejné displej s jasem až 3200 nitů. V těchto ohledech jsou si novinky rovny, ale pokud byste si chtěli vybrat model s lepší fotografickou výbavou, tak byste měli zvolit Redmi Note 15 Pro+, který má tele foťák a u hlavního snímače je optická stabilizace obrazu.

pms 17555961896944827 800x800x pms 175559586279722837 800x800x

Redmi Note 15 Pro a Redmi Note 15 Pro+; Zdroj: Redmi

Redmi Note 15 Pro+ má i rychlejší nabíjení a také nejnovější procesor Snapdragon 7s Gen 4. Celkově se ale jedná o velmi zajímavé modely s dobrou výbavou. Redmi Note 15 naopak působí jako chudý příbuzný, byť tedy baterie má lehce nadstandardní kapacitu. O výkon se ale stará Snapdragon 6s Gen 3 z minulého roku. Ani odolnost nezůstala na vyšší úrovni a nabízí se jen IP66.

REDMI Note 15 702x568x

Redmi Note 15; Zdroj: Redmi

Všechny modely navíc mají Android 15, byť už je k dispozici stabilní verze Android 16. Současně jde vidět, že Redmi šetřilo u operační paměti, jelikož se použila starší technologie LPDDR4X.

Redmi Note 15 má nastavenou cenu v přepočtu na 2 900 Kč. Redmi Note 15 Pro vychází cca na 4 400 Kč a Redmi Note 15 Pro+ pak na 5 900 Kč. Jedná se o ceny základních verzí a jsou bez DPH a dalších poplatků. Je ale otázka, jestli novinky přijdou na náš trh s těmito názvy a bez změn ve specifikacích.

Specifikace Redmi Note 15

  • displej: 6,77 palců, 2392×1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 3200 nitů
  • procesor: Snapdragon 6s Gen 3
  • 6/8/12 GB LPDDR4X RAM
  • úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
  • Android 15 + Xiaomi Hyper OS 2
  • Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 2 MPx, hloubka ostrosti
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo, Dolby Atmos
  • IP66
  • 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
  • rozměry: 164 × 75,42 × 7,35 mm; 178 gramů
  • baterie: 5800 mAh + 45W

Specifikace Redmi Note 15 Pro

  • displej: 6,83 palců, 2772×1280 pixelů (1.5K), OLED, 120Hz, až 3200 nitů, Xiaomi Dragon Crystal Glass
  • procesor: Dimensity 7400 Ultra
  • 8/12/16 GB LPDDR4X RAM
  • úložiště: 128/256/512 GB UFS 2.2
  • Android 15 + Xiaomi Hyper OS 2
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, (Sony LYT-600, f/1.5)
      • 8 MPx, ultra širokoúhlý
      • 2 MPx, makro
    • přední – 20 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos
  • IP66+IP68+IP69+IP69K
  • rozměry: 163,61 × 78,09 × 7,78 mm; 210,6 gramů
  • 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
  • baterie: 7000 mAh + 45W

Specifikace Redmi Note 15 Pro+

  • displej: 6,83 palců, 2772×1280 pixelů (1.5K), OLED, 120Hz, až 3200 nitů, Xiaomi Dragon Crystal Glass
  • procesor: Snapdragon 7s Gen 4
  • 8/12/16 GB LPDDR4X RAM
  • úložiště: 128/256/512 GB UFS 2.2
  • Android 15 + Xiaomi Hyper OS 2
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx (Light Fusion 800, 1/1.55″, OIS)
      • 8 MPx, ultra širokoúhlý
      • 50 MPx, tele foťák
    • přední – 32 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos
  • IP66+IP68+IP69+IP69K
  • rozměry: 163,34 × 78,31 × 7,91 mm; 211,2 gramů
  • 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
  • baterie: 7000 mAh + 90W

Zdroje: fonearena.com, fonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

EU testuje aplikace na ověření věku a Samsung mění strategii

💡ANKETA: Jak platíte za svůj mobilní tarif nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
Vodafone
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat