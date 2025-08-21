Xiaomi přidává do nabídky Redmi Note 15, vyšší verze mají 7000mAh baterie

Zdroj: Redmi
Nedávno došlo k velmi poklidnému představení základnějších mobilů značky Redmi, které mají zajímavý poměr výbavy a ceny. Nyní zde máme další tři kousky – Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro+.
Dva jsou velmi zajímavé
Začneme vybavenějšími modely Redmi Note 15 Pro a Redmi Note 15 Pro+. Ty sdílí některé vlastnosti, ale už podle označení je jasné, že plus verze má něco navíc. U obou se nabízí baterie o kapacitě 7000mAh, splňují certifikaci IP69K a mají stejné displej s jasem až 3200 nitů. V těchto ohledech jsou si novinky rovny, ale pokud byste si chtěli vybrat model s lepší fotografickou výbavou, tak byste měli zvolit Redmi Note 15 Pro+, který má tele foťák a u hlavního snímače je optická stabilizace obrazu.
Redmi Note 15 Pro a Redmi Note 15 Pro+; Zdroj: Redmi
Redmi Note 15 Pro+ má i rychlejší nabíjení a také nejnovější procesor Snapdragon 7s Gen 4. Celkově se ale jedná o velmi zajímavé modely s dobrou výbavou. Redmi Note 15 naopak působí jako chudý příbuzný, byť tedy baterie má lehce nadstandardní kapacitu. O výkon se ale stará Snapdragon 6s Gen 3 z minulého roku. Ani odolnost nezůstala na vyšší úrovni a nabízí se jen IP66.
Všechny modely navíc mají Android 15, byť už je k dispozici stabilní verze Android 16. Současně jde vidět, že Redmi šetřilo u operační paměti, jelikož se použila starší technologie LPDDR4X.
Redmi Note 15 má nastavenou cenu v přepočtu na 2 900 Kč. Redmi Note 15 Pro vychází cca na 4 400 Kč a Redmi Note 15 Pro+ pak na 5 900 Kč. Jedná se o ceny základních verzí a jsou bez DPH a dalších poplatků. Je ale otázka, jestli novinky přijdou na náš trh s těmito názvy a bez změn ve specifikacích.
Specifikace Redmi Note 15
- displej: 6,77 palců, 2392×1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 3200 nitů
- procesor: Snapdragon 6s Gen 3
- 6/8/12 GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
- Android 15 + Xiaomi Hyper OS 2
- Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx, hloubka ostrosti
- přední – 8 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo, Dolby Atmos
- IP66
- 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
- rozměry: 164 × 75,42 × 7,35 mm; 178 gramů
- baterie: 5800 mAh + 45W
Specifikace Redmi Note 15 Pro
- displej: 6,83 palců, 2772×1280 pixelů (1.5K), OLED, 120Hz, až 3200 nitů, Xiaomi Dragon Crystal Glass
- procesor: Dimensity 7400 Ultra
- 8/12/16 GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128/256/512 GB UFS 2.2
- Android 15 + Xiaomi Hyper OS 2
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, (Sony LYT-600, f/1.5)
- 8 MPx, ultra širokoúhlý
- 2 MPx, makro
- přední – 20 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos
- IP66+IP68+IP69+IP69K
- rozměry: 163,61 × 78,09 × 7,78 mm; 210,6 gramů
- 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
- baterie: 7000 mAh + 45W
Specifikace Redmi Note 15 Pro+
- displej: 6,83 palců, 2772×1280 pixelů (1.5K), OLED, 120Hz, až 3200 nitů, Xiaomi Dragon Crystal Glass
- procesor: Snapdragon 7s Gen 4
- 8/12/16 GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128/256/512 GB UFS 2.2
- Android 15 + Xiaomi Hyper OS 2
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx (Light Fusion 800, 1/1.55″, OIS)
- 8 MPx, ultra širokoúhlý
- 50 MPx, tele foťák
- přední – 32 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos
- IP66+IP68+IP69+IP69K
- rozměry: 163,34 × 78,31 × 7,91 mm; 211,2 gramů
- 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
- baterie: 7000 mAh + 90W
Zdroje: fonearena.com, fonearena.com
