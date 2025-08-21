Honor Magic V Flip2 představen, láká na baterii, certifikaci IP59 a foťák

Zdroj: Honor
Minulý rok v červnu byl uveden Honor Magic V Flip, první véčko s ohebným displejem tohoto výrobce. Tentokrát jsme si museli trochu déle počkat a máme zde Honor Magic V Flip2, pokračování s velmi dobrými specifikacemi.
A co ten procesor?
Honor Magic V Flip2 rozhodně nabízí velmi dobrou výbavu v mnoha ohledech. Například vnější displej umí pracovat v rozsahu 0,5 až 120 Hz, což se jen tak nevidí. Pokud novinku srovnáme s Galaxy Z Flip7 nebo Motorola Razr 60 Ultra (recenze), tak právě dnešní novinka má největší baterii. V útrobách se nachází celkově 5500 mAh. Dokonce je zde i 50W bezdrátové nabíjení.
Honor hlavně láká na 200MPx hlavní foťák s optickou stabilizací obrazu. Sekundární snímač má 50 MPx a slouží pro ultra širokoúhlé snímání. Přední foťák, tedy spíše vnitřní má také 50 MPx. Honor Magic V Flip2 je ale také výjimečný v odolnosti, jelikož splňuje certifikaci IP59, takže odolá i vodě o vyšší tlaku a teplotě. Ponoření do vody nemá činit jakýkoliv problém.
Celkově Honor Magic V Flip2 působí jako top model, ale jedná specifikace nevypadá dobře. Samotný procesor není nejnovější. Honor použil Snapdragon 8 Gen 3, což je model z roku 2023, ale je možné, že je zde novější iterace s jiným počtem jader, ale na potvrzení si musíme počkat. I tak se jedná o starší kousek. Stále se ale jedná o dobrý procesor s dostatkem výkonu, takže uživatel nebude strádat.
Honor Magic V Flip2 má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 16 200 Kč bez daně a dalších poplatků. Zatím nevíme, kdy a jestli novinka dorazí na český trh.
Specifikace Honor Magic V Flip2
- displej:
- vnitřní: 6,82 palců, 2868×1232 pixelů (Full HD+), OLED LTPO, 1-120Hz, až 5000 nitů
- vnější: 4 palců, 1200×1092 pixelů, OLED LTPO, 0,5-120Hz, až 3600 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Gen 3
- 12/16 GB LPDDR5X RAM
- úložiště: 256/512/1 GB UFS 4.0
- Android 15 + MagicOS 9.0.1
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 200 MPx, OIS
- 50 MPx, ultra širokoúhlý + makro
- přední – 50 MPx
- zadní – 200 MPx, OIS
- USB Type-C Audio, stereo
- čtečka otisků prstů na straně
- IP58 + IP59
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, NFC
- rozměry:
- otevřený: 167,1 × 86,5 × 6,9 mm
- zavřený: 75,6 × 86,5 × 15,5 mm
- 193 gramů
- baterie: 5500 mAh + 80W USB C, 50 W bezdrátově
Zdroj: fonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře