Nejlevnější CarPlay a Android Auto pro vaše auto a další vychytávky od Ranvee

Technologická výbava nemusí být drahá. Ranvee na AliExpressu aktuálně nabízí atraktivní slevy na praktické produkty, které využijete doma i na cestách. Vybrali jsme tři tipy: přenosný ventilátor Fiizreal X50, tester baterií Fiizreal PBRM-1 a 7palcový displej B5 s bezdrátovým CarPlay.
Fiizreal X50 Brushless Turbo Fan – silný výkon v malém těle
Nejprodávanější ventilátor Fiizreal X50 je vybaven bezkartáčovým motorem pro tichý a úsporný chod. Turbo systém zajišťuje silný proud vzduchu, a to i při kompaktní velikosti. Díky USB-C nabíjení a dlouhé výdrži je ideálním společníkem na léto, do kanceláře i na cestování. Cena: 480 Kč. Nezapomeňte přidat Aliexpress kupón, dostupný na stránce produktu, se slevou 70 Kč, výsledná cena pak bude 410 Kč.
Fiizreal PBRM-1 Battery Tester – profesionální diagnostika baterií
Chytrý tester baterií Fiizreal PBRM-1 zvládne přesně změřit napětí i vnitřní odpor. Podporuje různé typy akumulátorů a nabízí rychlé vyhodnocení jejich stavu. Robustní zpracování a jednoduché ovládání ocení nejen profesionálové, ale i domácí kutilové. Cena: 870 Kč. Nezapomeňte přidat Aliexpress kupón, dostupný na stránce produktu, se slevou 120 Kč, výsledná cena pak bude 750 Kč.
B5 Android Auto chytrá obrazovka – moderní technologie pro každé auto
Tento 7palcový displej s bezdrátovým CarPlay a Android Auto přinese do vašeho vozu chytré funkce bez složité instalace. Chytrá obrazovka B5 umožní pohodlně používat navigaci, přehrávat hudbu a vyřizovat hovory handsfree. Skvělá volba pro starší auta. Cena už je nejnižší možná: 780 Kč.
Proč nakupovat právě teď?
Ceny těchto produktů jsou nyní výrazně nižší, než bývá běžné. Pokud hledáte praktické doplňky za dostupnou cenu, Ranvee na AliExpressu je ideální volba. Přenosný ventilátor Fiizreal X50 vám zpříjemní léto, tester baterií PBRM-1 vám pomůže udržet vše v provozuschopném stavu a bezdrátové CarPlay přinese moderní funkce do jakéhokoliv auta. Navíc se jedná o ověřené bestsellery, které mají pozitivní hodnocení od tisíců zákazníků.
Nečekejte, až akce skončí, protože produkty se rychle vyprodávají. Využijte aktuální slevy a pořiďte si špičkové technologické doplňky za zlomek ceny. Stačí kliknout na odkaz u každého produktu a objednat přímo přes AliExpress.
