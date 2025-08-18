Nová sluchátka Galaxy Buds3 FE s cenou 3 699 Kč

Zdroj: Samsung
Nedávno jsme vás informovali, že Samsung se zpožděním několika měsíců přináší na český trh Galaxy S25 Edge. Dnes jsme se dočkali uvedení nových sluchátek Galaxy Buds3 FE.
Do Česka přichází Samsung Galaxy S25 Edge, nyní oficiálně [aktualizováno]
Samsung Galaxy Buds3 FE
Už samotný název napovídá, že se nejedná o nejvyšší model, spíše o cenově dostupnější verzi. I tak mají Galaxy Buds3 FE například aktivní potlačení hluku. Samsung se ale více chlubí integraci Galaxy AI. Právě zde se nabízí například překlad hovoru z jednoho jazyka do druhého, případně je zde aktivační hláška Hey Google, což je pochopitelné vzhledem ke spolupráci s Google kolem Galaxy AI. Bohužel některé funkce nepodporují češtinu.
Samotná sluchátka Galaxy Buds3 FE podporují Bluetooth 5.4 a nabízí se kodeky jako SSC (Samsung Seamless Codec), AAC, SBC. Splňují certifikaci IP54 a a nabízí se senzor přítomnosti, Hallův senzor, dotykový senzor a tlakový senzor. Ve sluchátkách je jeden jednopásmový dynamický měnič, i tak Samsung slibuje nadstandardní zvukový prožitek.
Pokud si nepotrpíte na ANC (aktivní potlačení hluku), tak sluchátka zvládnout přehrávat hudbu po dobu 8,5 hodiny, ve spojení s nabíjecí krabičkou pak 30 hodin. Se zapnutou funkcí ANC se doba zkracuje na 6 hodin, případně 24 hodin.
Galaxy Buds3 FE mají cenu nastavenou na 3 699 Kč, přičemž prodej bude zahájen 4. září. K dispozici budou dvě barevné varianty.
Zdroj: Tisková zpráva
