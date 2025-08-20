Realme P4 a P4 Pro přichází se 7000mAh bateriemi

Zdroj: Realme
Realme se snaží zaujmout na trhu své postavení po restartu strategie a zatím to vypadá, že se společnosti daří. Dnes jsme se dočkali dvou novinek, které vypadají z pohledu specifikací zajímavě. Jmenují se Realme P4 a Realme P4 Pro.
Hlavně ta energie
V první řadě jsou si mobily nejen podobné, ale mají i některé společné vlastnosti. Tou nejviditelnější, tedy papírově, je samotná kapacita baterie, jelikož dosahuje hodnoty 7000 mAh, přičemž oba kousky mají tloušťku pod 8 mm. Je zde totiž použita nová křemíkovo-uhlíková technologie.
Realme P4 a Realme P4 Pro mají poměrně jasné displeje, tedy v maximu a obnovovací frekvence je 144 Hz. Verze Pro má o něco lepší hodnoty a také vyšší rozlišení. Na první pohled byste si řekli, že oba modely mají tři foťáky na zádech, ale jeden z otvorů neobsahuje standardní snímač, je to místo pro dodatečné senzory světla atd.
Realme P4 je vybaven procesorem Dimensity 7400 Ultra a splňuje certifikaci IP66, zatímco Realme P4 Pro má rychlejší Snapdragon 7 Gen 4 a certifikaci IP69. Základní verze Realme P4 Pro vychází po přepočtu na 6000 Kč, Realme P4 pak na cca 4500 Kč.
Specifikace Realme P4
- displej: 6,77 palců, 2392 x 1080 pixelů (Full HD), AMOLED, HDR10+, 144Hz, až 4500 nitů
- procesor: Dimensity 7400 Ultra
- 6/8 GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128/256 GB (UFS 3.1)
- Android 15 + realme UI 6.0
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 8 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 16 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- USB Type-C audio, stereo
- IP65 + IP66
- 5G SA/NSA (bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/ Beidou, USB Type-C
- rozměry: 163,34 × 75,88 × 7,58 mm; 185 gramů
- baterie: 7000 mAh + 80W
Specifikace Realme P4 Pro
- displej: 6,8 palců, 2800 x 1280 pixelů (Full HD), AMOLED, HDR10+, 144Hz, až 6500 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Snapdragon 7 Gen 4
- 6/8 GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128/256 GB (UFS 3.1)
- Android 15 + realme UI 6.0
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 8 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 50 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- čtečka otisků prstů v displeji
- USB Type-C audio, stereo
- IP68 + IP69
- 5G SA/NSA (bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/ Beidou, USB Type-C
- rozměry: 162,27 × 76,16 × 7,68 mm; 189 gramů
- baterie: 7000 mAh + 80W
