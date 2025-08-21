Podcast: Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy PODCAST

Podcast: Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy
2025-08-21T18:02:35+02:00
• 21. 8. 2025#Smartphony

Samsung nedávno představil nové ohebné telefony Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 a Galaxy Z Flip7 FE. Nám tyto novinky samozřejmě neunikly a tak si je dnes detailněji rozebereme včetně našich zkušeností.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

