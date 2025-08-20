Samsung pracuje na obraně proti phishingovému hovoru

Zdroj: Dotekomanie.cz
Dnešní technologie, zejména tedy AI, umí vytvořit a napodobit nejen obrázky a video, ale klidně i hlasy. Ostatně některé společnosti pracují například audio knihách, které jsou pomocí AI namluveny jakoby přímo herci. Dochází ke klonování hlasu. Toto je vše legitimní a autorsky ošetřeno. Bohužel tato technika se dostala i do rukou podvodníků. Právě Samsung pracuje na nástroji pro detekci hlasu vytvořeného pomocí AI.
Hlasový phishing
V některých případech je komplikované, jestli nějaký hlas je vytvořený pomocí AI, tedy umělé inteligence, nebo patří skutečnému člověku. Právě Samsung pracuje na nástroji, který má za úkol odhalit hlasový phishing. Na této metodě spolupracuje s úřady a také výzkumnými centry. Funkce je integrována přímo do aplikace pro volání.
Aplikace, pakliže to má povolené, jednoduše monitoruje aktuálně probíhající telefonní hovor. Snaží se analyzovat a zachytit části zvuků, které by mohly naznačovat, že hlas je generován pomocí AI. Jakmile dojde k pozitivní identifikaci, aplikace upozorní uživatele, že se jedná s největší pravděpodobností o podvod.
Jak ale vidíte na obrázku výše, funkce je testována aktuálně v Jižní Koreji. Vzhledem k tomu, že nesleduje samotný obsah hovoru, tak by bylo asi poměrně jednoduché ji rozšířit do všech zemí. Zatím se ale neví, kdy bude vývoj základní verze ukončen a kdy se dočkáme nasazení ve světě.
