Chytré hodinky nově v obchodech – s duální GPS, s dlouhou výdrží, i levné
2025-08-24T13:38:38+02:00
• 24. 8. 2025#Příslušenství

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

KOSPET MAGIC R10

Tyto hodinky patří spíše mezi ty levnější, ale za danou cenu se nabízí poměrně slušná výbava. Sice zde není možnost placení, ale je podporováno 6 satelitních systémů pro určování polohy, dokonce i s duální frekvencí. Na jedno nabití zvládnou 12 dní provozu. Nechybí měření tepu, okysličení a nejrůznější sportovní režimy.

KOSPET MAGIC P10

I model P10 nabízí stejnou výbavu jako R10, jen tedy zde je obdélníkový displej a konstrukce. Jinak i výdrž na jedno nabití je stejná dle specifikací.

Noise Origin

Na český trh přichází i levnější hodinky, které nabízí měření tepové frekvence, SpO2, monitor spánku, měření stresu, sledování menstruačního cyklu a sportovní funkce. Základem je zde AMOLED displej a na jedno nabití zvládnou provoz 7 dnů.

Ksix Iria

Tyto hodinky jsou prezentovány jako dámské, čemuž odpovídá design. Displej je typu AMOLED a nabízí se standardní funkce. Jen ta výdrž patří u tohoto typu hodinek mezi slabší. Dle popisu vydrží na jedno nabití 4 dny.

BlitzWolf BW-AR1

Poslední novinka v dnešním díle je BlitzWolf BW-AR1, která je současně nejlevnější. I zde je použit AMOLED displej a dokonce je zde NFC, ale pro placení u nás asi nepůjde použít. Na jedno nabití mají vydržet 10 dnů provozu. K dispozici je měření i okysličení krve a tlaku.

