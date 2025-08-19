Nový procesor pro mobily od Qualcommu, Snapdragon 7s Gen 4

Zdroj: Qualcomm
V květnu jsme se dočkali nového procesoru Snapdragon 7 Gen 4, který doznal značných vylepšení oproti předchozí generaci. Dnes zde máme Snapdragon 7s Gen 4, ale nejedná se o vylepšenou verzi, spíše o nástupce Snapdragon 7s Gen 3 z minulého roku.
Snapdragon 7 Gen 4 je nový procesor pro vyšší střední třídu
Snapdragon 7s Gen 4
Zde se již neodehrál takový skok jako u Snapdragon 7 Gen 4. Novinka Snapdragon 7s Gen 4 nabízí v porovnání se Snapdragonem 7s Gen 3 vylepšení výkonu u CPU o 7 %. Stejné navýšení je i v případě GPU. Procesor si zachovává použití jader Kryo a sestavu 1+3+4 v případě výpočetních jader.
Došlo ale k navýšení taktovací frekvence z 2,5 GHz na 2,7 GHz. V případě konektivity se neodehrály nějaké významné změny, soudě tedy podle dostupných specifikací. Například u WiFi je podpora verze 6E a Bluetooth je ve verzi 5.4. To samé se dá říci i o ISP. Stále je zde podpora maximálně 200MPx senzoru, případně sestavy 32+21 nebo 12bitového zpracování.
Ani další specifikace nejsou jiné. Procesor je postaven na 4nm technologii a je zde podpora pro LPDDR5 a USB 3.1. Qualcomm sice hodně uvádí, že došlo k optimalizaci AI operací, ale to potvrdí zřejmě až samotné testy. Soudíme, že pokud byste měli v rukou mobily s procesory Snapdragon 7s Gen 4 a Snapdragon 7s Gen 3, tak asi nepoznáte nějaký významný rozdíl. Jde tedy jen o lehkou aktualizaci portfolia.
