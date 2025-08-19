Nový procesor pro mobily od Qualcommu, Snapdragon 7s Gen 4

Nový procesor pro mobily od Qualcommu, Snapdragon 7s Gen 4
2025-08-19T20:00:48+02:00
• 19. 8. 2025#Ostatní

Zdroj: Qualcomm

V květnu jsme se dočkali nového procesoru Snapdragon 7 Gen 4, který doznal značných vylepšení oproti předchozí generaci. Dnes zde máme Snapdragon 7s Gen 4, ale nejedná se o vylepšenou verzi, spíše o nástupce Snapdragon 7s Gen 3 z minulého roku.

Snapdragon 7 Gen 4 je nový procesor pro vyšší střední třídu

Snapdragon 7s Gen 4

Zde se již neodehrál takový skok jako u Snapdragon 7 Gen 4. Novinka Snapdragon 7s Gen 4 nabízí v porovnání se Snapdragonem 7s Gen 3 vylepšení výkonu u CPU o 7 %. Stejné navýšení je i v případě GPU. Procesor si zachovává použití jader Kryo a sestavu 1+3+4 v případě výpočetních jader.

Došlo ale k navýšení taktovací frekvence z 2,5 GHz na 2,7 GHz. V případě konektivity se neodehrály nějaké významné změny, soudě tedy podle dostupných specifikací. Například u WiFi je podpora verze 6E a Bluetooth je ve verzi 5.4. To samé se dá říci i o ISP. Stále je zde podpora maximálně 200MPx senzoru, případně sestavy 32+21 nebo 12bitového zpracování.

Product Brief Snapdragon 7s Gen 4 Mobile Platform page 0002 1 900x503x

Zdroj: Qulcomm

Ani další specifikace nejsou jiné. Procesor je postaven na 4nm technologii a je zde podpora pro LPDDR5 a USB 3.1. Qualcomm sice hodně uvádí, že došlo k optimalizaci AI operací, ale to potvrdí zřejmě až samotné testy. Soudíme, že pokud byste měli v rukou mobily s procesory Snapdragon 7s Gen 4 a Snapdragon 7s Gen 3, tak asi nepoznáte nějaký významný rozdíl. Jde tedy jen o lehkou aktualizaci portfolia.

Zdroj: 9to5google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

EU testuje aplikace na ověření věku a Samsung mění strategii

💡ANKETA: Jak platíte za svůj mobilní tarif nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat