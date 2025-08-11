Nově v českých obchodech – nová Redmi série láká na baterie a ceny

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Redmi 15C
Mezi čerstvě mobily na českém trhu patří Redmi 15C, který zaujme větší baterií a nízkou cenou. Navíc se zde nabízí i částečně zvýšená odolnost vůči vodě.HEUREKAXiaomi Redmi 15C...Cena od 2 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi 15C...Cena od 2 525 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Redmi 15C
- displej: 6,9 palců, LCD, 1600 x 720 pixelů, LCD, 120 Hz, až 810 nitů
- procesor: Helio G81 Ultra
- RAM: 4/8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- IP64
- čtečka otisků prstů na straně
- 3.5mm jack
- LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.4, GPS / Glonass / Galileo / Beidou
- rozměry: 171,6 x 79,5 x 8 mm; 205 gramů
- baterie: 6000 mAh + 33 W
Redmi 15
K dispozici je i Redmi 15, který má větší kapacitu baterie, vyšší rozlišení displej a také lepší procesor. Ale jinak se stále nabízí dobrý poměr ceny a výbavy.HEUREKAXiaomi Redmi 15 8GB/256GB...Cena od 3 525 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi 15 6GB/128GB...Cena od 3 299 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi 15 6GB/128GB...Cena od 3 299 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi 15 6GB/128GB...Cena od 3 299 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi 15 8GB/256GB...Cena od 3 525 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Redmi 15
- displej: 6,9 palců, LCD, 2340×1080 pixelů, LCD, 144 Hz, až 850 nitů
- procesor: Snapdragon 685 4G
- RAM: 6/8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- IP64
- čtečka otisků prstů na straně
- 3.5mm jack
- LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.4, GPS / Glonass / Galileo / Beidou
- rozměry: 171,08 x 82,05 x 8,55 mm; 224 gramů
- baterie: 7000 mAh + 33 W
Redmi 15 5G
K dispozici je i 5G verze, ale to je asi v podstatě jediný rozdíl. Samozřejmě se s tím pojí změna procesoru, ale více změn se zde neodehrálo. Dokonce se dá najít i za nižší cenu než Redmi 15, ale dejte si pozor na velikost RAM a úložiště.HEUREKAXiaomi Redmi 15 5G...Cena od 4 378 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi 15 5G...Cena od 4 378 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi 15 5G...Cena od 4 378 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Redmi 15 5G
- displej: 6,9 palců, LCD, 2340×1080 pixelů, LCD, 144 Hz, až 850 nitů
- procesor: Snapdragon 6s Gen 3
- RAM: 4 GB
- úložiště: 128 GB
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- IP64
- čtečka otisků prstů na straně
- 3.5mm jack
- LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS / Glonass / Galileo / Beidou
- rozměry: 171,08 x 82,05 x 8,55 mm; 224 gramů
- baterie: 7000 mAh + 33 W
Motorola Moto G86 5G
Také se rozšiřuje nabídka Moto G86. Zde si již připlatíte za vyšší odolnost, AMOLED a fotografickou výbavu. Jen baterie je spíše standardní.HEUREKAMotorola Moto G86 5G...Cena od 7 338 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Motorola Moto G86
- displej: 6,7 palců, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i, OLED, Full HD+, až 4500 nitů
- procesor: Dimensity 7300
- RAM: 8/12 GB
- úložiště: 256/512 GB + microSD
- eSIM
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 8 MPx, 118°
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- stereo
- IP68, IP69, MIL-STD-810H9
- 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS
- rozměry: 161,21 x 74,74 x 7,87 mm; 185 gramů
- baterie: 5200 mAh + 30W
