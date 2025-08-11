Nově v českých obchodech – nová Redmi série láká na baterie a ceny

Nově v českých obchodech – nová Redmi série láká na baterie a ceny
2025-08-11T20:00:53+02:00
• 11. 8. 2025#Android #Smartphony

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Redmi 15C

Mezi čerstvě mobily na českém trhu patří Redmi 15C, který zaujme větší baterií a nízkou cenou. Navíc se zde nabízí i částečně zvýšená odolnost vůči vodě.

HEUREKAXiaomi Redmi 15C 8GB/256GB Moonlight Blue na Heureka.czXiaomi Redmi 15C...Cena od 2 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi 15C 4GB/128GB Midnight Black na Heureka.czXiaomi Redmi 15C...Cena od 2 525 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

328385 0 1000x1000x

Specifikace Redmi 15C

  • displej: 6,9 palců, LCD, 1600 x 720 pixelů, LCD, 120 Hz, až 810 nitů
  • procesor: Helio G81 Ultra
  • RAM: 4/8 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • IP64
  • čtečka otisků prstů na straně
  • 3.5mm jack
  • LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.4, GPS / Glonass / Galileo / Beidou
  • rozměry: 171,6 x 79,5 x 8 mm; 205 gramů
  • baterie: 6000 mAh + 33 W

Redmi 15

K dispozici je i Redmi 15, který má větší kapacitu baterie, vyšší rozlišení displej a také lepší procesor. Ale jinak se stále nabízí dobrý poměr ceny a výbavy.

HEUREKAXiaomi Redmi 15 8GB/256GB Titan Gray na Heureka.czXiaomi Redmi 15 8GB/256GB...Cena od 3 525 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi 15 6GB/128GB Titan Gray na Heureka.czXiaomi Redmi 15 6GB/128GB...Cena od 3 299 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi 15 6GB/128GB Sandy Purple na Heureka.czXiaomi Redmi 15 6GB/128GB...Cena od 3 299 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi 15 6GB/128GB Midnight Black na Heureka.czXiaomi Redmi 15 6GB/128GB...Cena od 3 299 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi 15 8GB/256GB Midnight Black na Heureka.czXiaomi Redmi 15 8GB/256GB...Cena od 3 525 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

300a6d25 9d98 4792 8536 7badcaa0fc37 2000x2000x

Specifikace Redmi 15

  • displej: 6,9 palců, LCD, 2340×1080 pixelů, LCD, 144 Hz, až 850 nitů
  • procesor: Snapdragon 685 4G
  • RAM: 6/8 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • IP64
  • čtečka otisků prstů na straně
  • 3.5mm jack
  • LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.4, GPS / Glonass / Galileo / Beidou
  • rozměry: 171,08 x 82,05 x 8,55 mm; 224 gramů
  • baterie: 7000 mAh + 33 W

Redmi 15 5G

K dispozici je i 5G verze, ale to je asi v podstatě jediný rozdíl. Samozřejmě se s tím pojí změna procesoru, ale více změn se zde neodehrálo. Dokonce se dá najít i za nižší cenu než Redmi 15, ale dejte si pozor na velikost RAM a úložiště.

HEUREKAXiaomi Redmi 15 5G 4GB/128GB Ripple Green na Heureka.czXiaomi Redmi 15 5G...Cena od 4 378 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi 15 5G 4GB/128GB Titan Gray na Heureka.czXiaomi Redmi 15 5G...Cena od 4 378 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi 15 5G 4GB/128GB Midnight Black na Heureka.czXiaomi Redmi 15 5G...Cena od 4 378 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

a45b5673 f3ab 44e7 8802 1732deaf9ff0 2000x2000x

Specifikace Redmi 15 5G

  • displej: 6,9 palců, LCD, 2340×1080 pixelů, LCD, 144 Hz, až 850 nitů
  • procesor: Snapdragon 6s Gen 3
  • RAM: 4 GB
  • úložiště: 128 GB
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • IP64
  • čtečka otisků prstů na straně
  • 3.5mm jack
  • LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS / Glonass / Galileo / Beidou
  • rozměry: 171,08 x 82,05 x 8,55 mm; 224 gramů
  • baterie: 7000 mAh + 33 W

Motorola Moto G86 5G

Také se rozšiřuje nabídka Moto G86. Zde si již připlatíte za vyšší odolnost, AMOLED a fotografickou výbavu. Jen baterie je spíše standardní.

HEUREKAMotorola Moto G86 5G 8GB/256GB PANTONE Cosmic Sky na Heureka.czMotorola Moto G86 5G...Cena od 7 338 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

a7036625 82de 41fa a12b 72b10646fbfe 2000x2000x

Specifikace Motorola Moto G86

  • displej: 6,7 palců, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i, OLED, Full HD+, až 4500 nitů
  • procesor: Dimensity 7300
  • RAM: 8/12 GB
  • úložiště: 256/512 GB + microSD
  • eSIM
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 8 MPx, 118°
    • přední – 32 MPx
  • stereo
  • IP68, IP69, MIL-STD-810H9
  • 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS
  • rozměry: 161,21 x 74,74 x 7,87 mm; 185 gramů
  • baterie: 5200 mAh + 30W

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nejdivnější mobil roku? Nebo absolutně nejzajímavější?

💡ANKETA: Koupili byste si repasovaný mobil, pokud by byl levnější než nový?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat