Vivo Vision Discovery Edition jsou AR/VR brýle, inspirace Applem se nezapře

Ještě tento rok se máme dočkat nových brýlí od Samsungu s Android XR, ale jsou zde i jiné společnosti, které chtějí konkurovat Applu a jeho Vision Pro. Příkladem je novinka Vivo Vision Discovery Edition, která slibuje podobné možnosti.
„V uplynulých letech společnost tvrdě pracovala a vyšlapala si svou vlastní cestu. Je to cesta vášně poháněná technologiemi, ale založená na lidskosti. Je to cesta spolupráce a vzájemné podpory. A především je o uživatelích a o zdokonalování produktů. Naším cílem je nechat technologie ‚odhalovat krásu‘ a zpřístupnit je každému uživateli,“ řekl Chu Paj-šan, výkonný viceprezident a COO společnosti vivo, prezident vivo Central Research Institute.
Vivo Vision Discovery Edition
Jako první věc, co zmiňuje Vivo u nových brýlí Vivo Vision Discovery Edition, je právě jejich lehkost. Doslova firma uvádí, že jsou brýle lehčí o 26 % než podobné produkty na trhu. Hmotnost je 398 gramů, ale i tak rozložení váhy bude nevyrovnané, jelikož bude na přední straně. Dlouhodobé nošení se tak stane nepohodlné.
Samotné brýle podporují ovládání gesty díky předním senzorům a také se nabízí sledování očí. Základem je zde dvojice Micro-OLED displejů s rozlišením 8K (2x 3840 x 3552 pixelů), které mají 94% pokrytí barevného prostoru DCI-P3 a barevnou přesnost DeltaE<2. O výkon se stará Snapdragon XR2+ Gen 2.
Jako systém je zde použit OriginOS, který je sice postaven na Androidu, ale dá se očekávat, že globální verze bude mít spíše Android XR. Vivo se v podstatě pochlubilo touto novinkou, ale neuvedlo nějaké přesné informace kolem specifikací nebo možností. Nijak ani nezmiňuje baterii, ale z poskytnutých materiálů je vidět, že baterie je také externí, jako u verze od Applu. Na svých stránkách prezentuje, že se brýle hodí pro práci i zábavu.
