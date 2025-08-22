Zdroj: Android Authority
Google pokračuje v boji proti krádežím telefonů a zneužití osobních dat. S novou aktualizací Androidu rozšiřuje funkci pro ověření identity – Identity Check, která ještě lépe chrání vaše citlivé informace před zloději a zvědavci. Jak přesně funguje a co se mění v nové verzi?
Google vylepšuje funkci pro ověření identity – Identity Check
Funkci Identity Check Google poprvé představil koncem loňského roku. Jejím cílem je ochránit vaše data v situaci, kdy se zařízení ocitne mimo důvěryhodnou polohu – například při krádeži. Pokud někdo odcizí váš telefon a pokusí se získat přístup k uloženým heslům nebo citlivým aplikacím, systém vyžaduje ověření pomocí biometrických údajů, tedy otisku prstu nebo rozpoznání obličeje. Znát jen PIN, gesto nebo heslo už prostě nestačí.
Dosud však mnoho aplikací, které využívají tzv. biometric prompt API, umožňovalo použít k ověření také PIN, vzor nebo heslo jako zálohu například v situaci, kdy nosíte rukavice nebo roušku. Problém nastává, když tyto informace získá zloděj nebo někdo, kdo vaše zařízení tajně odpozoroval a tím se do aplikace dostane i bez biometrie.
V první betě Androidu 16 QPR2, jejíž finální verze přijde v prosinci, Google posouvá ochranu ještě dál. Nově totiž Identity Check bude fungovat ve všech aplikacích, které biometrické ověření podporují. Pokud je Identity Check aktivní, už nebude možné použít PIN, gesto nebo heslo jako náhradu. Přístup bude možný pouze přes biometrické údaje a to i v případě, že aplikace dříve záložní varianty povolovala.
Aktivace Identity Check probíhá v Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Odemknutí zařízení > Ochrana proti krádeži > Identity Check. Díky tomu je vaše zařízení chráněné nejen ve správci hesel Google, ale i ve všech bankovních aplikacích, správci souborů nebo e-mailu, které biometrické ověření využívají.
Google navíc chystá další novinku. Pokud bude váš telefon v nedůvěryhodné lokaci, ale bude zároveň připojený k důvěryhodným chytrým hodinkám, Identity Check nebude biometrické ověření vyžadovat. Tato funkce zatím není k dispozici, ale očekává se v nějaké z příštích aktualizacích.
Zdroj: androidauthority.com
Apple vydal bezpečnostní aktualizaci pro všechny své platformy. Opravuje závažnou chybu ve zpracování obrázků
