Apple Vision Pro: Pilotní verze pro budoucí generace AR zařízení [komentář]

V posledních letech se technologie rozšířené reality (AR) pomalu a jistě stává nedílnou součástí našeho každodenního života. Jednou z klíčových firem na poli AR zařízení je nově společnost Apple, která nedávno představila svůj nejnovější produkt – Apple Vision Pro.

Apple Vision Pro je revoluční produkt pro rozšířenou realitu, otevírá totiž novou dimenzi interakce s okolním světem. Díky pokročilému zpracování obrazu a umělé inteligenci nabízí uživatelům možnost vidět virtuální objekty ve skutečném prostředí.

Jedním z nejohromujících prvků Apple Vision Pro je jeho přesnost. Díky inovativní technologii dokáže s neuvěřitelnou přesností zobrazovat virtuální objekty, které se zdají být součástí skutečného světa. Uživatelé mohou například prozkoumávat virtuální nábytek a vidět, jak se bude hodit do jejich interiéru, nebo si vyzkoušet virtuální oblečení, které působí naprosto autenticky.

Další výhodou Apple Vision Pro je jeho široké spektrum využití. Tento produkt není určen pouze pro zábavu, ale nachází uplatnění i v mnoha profesionálních oblastech. Architekti ji mohou využít k vizualizaci a návrhu budov, umělci ke vytváření 3D modelů a módní návrháři k tvorbě a prezentaci nových kolekcí.

Od svého uvedení na trh si Apple Vision Pro získal poměrně velkou popularitu. Lidé si pochvalují intuitivní rozhraní a jednoduché ovládání. Společnost Apple aktivně pracuje na dalším rozvoji a pravidelně bude přidávat nové funkce a vylepšení.

Vývoj AR technologií je v plném proudu a Apple Vision Pro je jedním z nejlepších příkladů toho, jak tato technologie může ovlivnit naše životy. S jeho ohromující přesností a širokým spektrem využití nám tento produkt představuje, co nás čeká v budoucnosti v oblasti rozšířené reality.

Máme tu ale i skupinu odpůrců, kteří tvrdí, že je produkt předražený, není tak vyspělý a podobně. Na základě podobných reakcí jsem se rozhodl, že vám sepíšu svůj úhel pohledu.

Apple Vision Pro – proč je tak drahý

Apple chce dobýt trh s rozšířenou realitou pomocí Vision Pro, který stojí 3 500 dolarů. Nevěřím, že by to byla pravda.

Ano, Vision Pro se zdá být podle recenzí lepší než ostatní headsety na trhu. Troufám si tvrdit, že je to zatím nejlepší headset, který jsme měli tu čest vidět. Na hlavě vypadá dobře. Technicky je mnohem pokročilejší než cokoli, co jsme doposud viděli. A má plnou podporu ekosystému Applu, což znamená, že pro headset bude existovat tisíce aplikací cca do jednoho roku od uvedení.

Zejména na Twitteru a i u nás na webu mezi redaktory jsem viděl názory zaměřující se na cenu. Oprávněně. Vision Pro vyjde na 3 499 dolarů, čímž se z něj stává asi nejdražší headset na trhu. Například Meta Quest 3 stojí 499 dolarů nebo Meta Quest Pro 999 dolarů. Ale zcela upřímně, tohle jsou zcela odlišné kategorie a dokážu si představit, že mnozí VR/AR nadšenci nemají radost z nastavené prodejní ceny Vision Pro. Dokonce se i cena akcií Applu prudce snížila během představení Vision Pro, pravděpodobně proto, že trh si myslí, že velmi drahý headset nebude pro příjmy Applu přínosný.

Vysoká cena ale nemusí být z důvodu, co si myslíte. Ano, Vision Pro pravděpodobně stojí hodně peněz na výrobu. Pro Apple je to několik let vyvíjena technologie a prostě bude chvíli trvat, než se ekonomická výroba zlepší. Vzpomínáte si na první skládací telefony od Samsungu? Majlant. Dnes? Přívětivé ceny. Výrobní technologie se každým rokem zdokonalují a zlevňují. To jen na okraj.

Vision Pro má v sobě M2 a R1 čipy, tuctu kamer a celou řadu senzorů, což zkrátka něco stojí. Ale skutečným důvodem, pro Apple uvedl tak výkonný a drahý headset zároveň, si myslím, že je to, že ještě není určen pro široké masy. Je to zařízení pro vývojáře a možná pro pár nadšenců, kteří si budou chtít s Vision Pro hrát. Neumím si představit, že by v Applu očekávali, že prodají miliony kusů produktu za 3 499 dolarů.

Ve skutečnosti si troufám tvrdit, že Apple ani v této fázi nechce prodávat příliš mnoho kusů. Společnost totiž pravděpodobně není schopna vyrábět headset ve velkém množství, ale co je ještě důležitější, Apple pravděpodobně nechce, aby byl Vision Pro v rukou příliš mnoha lidí, dokud nebude produkt 100% připravený a zdokonalený. V tomto okamžiku se na Vision Pro nachází jen základní Apple aplikace. Na třetí strany se teprve čeká-

Vezměte v úvahu také datum uvedení na trh. Podle Applu se Vision Pro objeví na začátku příštího roku. Přátelé, je teprve konec června 2023. To znamená, že budeme muset počkat minimálně šest měsíců, než bude Vision Pro vůbec k dispozici; možná ještě několik měsíců déle. Apple obvykle nepředstavuje produkty takhle brzy před jejich běžnou dostupností. Další věc: Vision Pro bude zpočátku k dispozici pouze ve Spojených státech, další země přijdou v průběhu příštího roku. To by mohlo znamenat, že mnoho potenciálních uživatelů bude muset čekat rok nebo déle, než si budou moci headset koupit.

Před uvedením Vision Pro jsme slyšeli také spekulace, že Apple ve skutečnosti má v přípravě jeden, nebo dokonce dva další headsety. Nyní, když je Vision Pro venku, mi to dává ještě větší smysl. Levnější verze headsetu – o které se prý hovoří, že bude stát zhruba tolik, co iPhone – by mohla přijít už v roce 2024. A ten, který bude uveden, až již bude existovat rozvinutý třetí stranou ekosystém aplikací pro virtuální svět Applu, bude ten, u kterého Apple očekává milionové prodeje.

Mou pointou je, že není důvod být na extrémně vysokou cenu Vision Pro vysazený. Vision Pro je ukázkou technologie, zařízením, které světu ukazuje, co lze s AR udělat, když máte dostatek peněz na výzkum a vývoj (Apple tvrdí, že má přes 5000 patentů souvisejících s Vision Pro). Skutečný headset Applu, který bychom obyčejní lidé měli zvážit koupit, je ten, který přijde po Vision Pro.

V mých očích je Vision Pro jen pilotní verze, vše připravit, odladit s vývojáři třetích stran a připravit půdu pro další generace či další VR/AR produkty, které budou výrazně levnější.

U nás na webu najdete i komentáře redaktorů, kteří tvrdí, že Vision Pro není nic nového na trhu. A mají pravdu. Je to jako s iPhonem. Dotykové displeje tu dávno byly, jen je nikdo neuměl pořádně použít. Apple ano. VR/AR headsety tu máme také dlouhou dobu, ale pořád je to nemastné a neslané. Nikdo neposkytuje (zatím) tak vymazlený systém, jako právě Apple. A pokud ano, jsou to po UX/UI stránce tak nevkusná řešení, že nemají sílu na úspěch. Věřím, že teprve s uvedením Vision Pro začne na trhu AR/VR headsetů válka. Těším se na to.

