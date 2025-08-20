Sledujte představení novinek od Googlu [aktualizováno]

Zdroj: Google
Aktualizováno 20. 8.
Právě dnes se představí hardwarové novinky od Googlu. Již nyní je nachystán přenos, který začne v 19:00.
Aktualizováno 22. 7.
Sice už víme, že Google představí novinky 20. srpna, ale zatím moc neinformoval na svých kanálech. Ani český Google Store nic nezmiňuje, ale americký již obsahuje přímo lákadlo na řadu Pixel 10. Takto je oficiálně potvrzený design a nyní bude záležet na funkcích, specifikacích a cenách.
Původní článek 16. 7.
Google je tak trochu nevyzpytatelný, co se týče představování novinek, zejména těch hardwarových. Někdy se dočkáme ukázání oficiální podoby s několikaměsíčním předstihem, jindy neukáže ani to. Tentokrát opět udělal jednu drobnou změnu.
Pixel mobily a hodinky
Aktuálně začal Google rozesílat pozvánky na samotné představení nových hardwarových produktů, přičemž jen prozrazuje datum uvedení. Stane se tak 20. srpna, v 19:00 našeho času.
V tuto chvíli někteří dostávají osobní pozvánky na přímou účast na akci, ale asi co nevidět se dočkáme nějakého oficiálního oznámení doplněné o video nebo minimálně o obrázky. Tentokrát asi nemusíme očekávat nějaké překvapení. V případě mobilů se dočkáme Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL a Pixel 10 Pro Fold. U nich bude použit nový procesor Tensor G5, tentokrát zřejmě vyrobený společností TSMC. Do této chvíle Google spolupracoval se Samsungem.
Také mají být představeny hodinky Pixel Watch 4, a to ve dvou velikostech. U nich neočekáváme změnu procesoru, použije se loňský. Hodinky ale asi dostanou nový koprocesor a asi dostanou i větší baterii. Nakonec se máme dočkat ještě nových sluchátek Pixel Buds 2a.
