Realme také ukázalo 125W nabíjení mobilů

Zdroj: Realme

Možná si ještě pamatujete dobu, kdy nabíjení mobilního telefonu trvalo věčnost. Do jisté míry se tento problém dalo řešit přenosnou power bankou, ale jednalo se o zátěž navíc. Naštěstí rychlé nabíjení situaci změnilo a nabíjení se zkrátilo na hodinu, ale jsou zde technologie, které umí doplnit energii do několika desítek minut. Například 65W nabíjení zvládlo doplnit energii 4000mAh baterie do 30 minut. Nyní zde ale máme daleko rychlejší technologie.

125 W u Realme

V tomto týdnu došlo na uvedení několika technologií v oblasti nabíjení. Kupříkladu zde máme 125W nabíjení od Oppo a ve stejnou chvíli jsme se dočkali 120W nabíjení od značky iQOO, která spadá pod Vivo. Pochlubila se i společnost Realme, ale ta spadá pod Oppo a v podstatě používá stejnou technologii, jen ji nazvalo jinak. UltraDART nahrazuje původní 65W nabíjení SuperDART, které bylo použito například u mobilu Realme X2 Pro (recenze) nebo Realme X50 Pro (recenze).

Technologie UltraDART používá systém, která nabíjí dvě baterie v mobilu o stejné kapacitě. S energií si systém skutečně vyhraje – dochází k různým konverzím, rozdělováním a přeměnami. Ze samotného 125W adaptéru jde elektřina o hodnotách 20 V a 6,25 A a do baterií nakonec doputuje 10 V a 12,5 A. Je celkem jasné, že taková technologie má svá úskalí. Realme vybaví mobily 14 senzory teploty a speciálním chlazením, aby nedošlo k přehřátí baterií.

Díky těmto novinkám bude možné doplnit 33 % energie za pouhé 3 minuty. Plné nabití má trvat 20 minut, ale Realme uvádí, že muselo technologii brzdit kvůli teplotám. Pokud by nedocházelo ke kontrole teplot a 125W nabíjení by běželo na plný výkon, 4000mAh baterie by mohla být doplněna za neuvěřitelných 13 minut.

UltraDART podporuje i dřívější standardy, takže nabíječky bude možné použít i pro mobily podporující 30 W, 50 W a 65 W, ale samozřejmě se musí jednat o zařízení tohoto výrobce.

Sice zde máme již tři technologie pro velmi rychlé nabíjení, ale ještě není na trhu ani jeden mobil s touto podporou. To by se mělo v následujících měsících změnit. První novinky budou představeny již v srpnu.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » Realme také ukázalo 125W nabíjení mobilů

reklama reklama