EU si posvítí nejen na chytré asistenty, hrozí miliardové pokuty

V posledních několika letech se úřady, organizace a jiné instituce zaměřují na ochranu osobních údajů a snaží se zabránit zneužívání. Například Google má problém s koupí společnosti Fitbit, kde EU se obává využívání dat z chytrých náramků k reklamním účelům. Vypadá to, že se Google bude muset zaručit, že data nebude používat pro jakékoliv další účely. Nyní ale EU oznámila, že se podívá blíž na chytré asistenty a také zařízení spadající do kategorie Internet věcí.

Amazon, Apple a Google pod drobnohledem

Dnes není problém si vybavit domácnost nejrůznějšími zařízeními, která jsou připojena k internetu a lze je ovládat přes mobilní telefon, případně přes chytrého asistenta. Pokud něco takového používáte a máte k dispozici monitoring sítě, můžete si všimnout, že například chytrá žárovka nepoužívá připojení k síti jen když dostane povel. Právě na toto se chce podívat Margrethe Vestager, komisařka pro hospodářskou soutěž.

Oznámila, že se zaměří na 400 společností dodávající taková řešení a bude se zkoumat, jestli nedochází k zneužívání osobních dat uživatelů bez jejich vědomí. Došlo na zmínění chytrých asistentů, které najdeme v chytrých reproduktorech, mobilních telefonech a dalších zařízení.

EU se pravděpodobně zaměří na dominantní hráče na trhu, kam spadají společnosti jako Amazon, Apple a Alphabet, respektive Google. Pakliže dojde ke zjištění zneužívání dat, hrozí pokuty ve výši 10 % příjmů společnosti za poslední rok. V tomto ohledu by EU nejvíce zasáhla Amazon, kde by se pokuta mohla vyšplhat na 28 miliard dolarů. Applu by hrozila částka 26 miliard a Googlu přibližně 16 miliard.

Samotné vyšetřování bude trvat nějakou dobu, odhadujeme minimálně jeden rok. Jestli vyšetřování povede k pokutě, následné soudní spory by se mohly táhnout i několik let. Vzhledem k tomu, že již nyní došlo na oznámení vyšetřování, možná se dočkáme některých změn u chytrých zařízení, aby se předešlo k soudním sporům.

