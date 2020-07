Messenger nově podporuje sdílení obrazovky

Zdroj: Facebook

Sdílení obrazovky na mobilních telefonech je poměrně žádanou funkcí, jelikož se dá využít například i při pomoci nastavování čehokoliv na mobilním telefonu někoho známého nebo člena rodiny. Do této chvíle bylo nutné sáhnout po specializovaných aplikacích, které jsou někdy komplikovanější. Delší dobu se spekuluje, že by Google měl tuto funkci zakomponovat do Google Duo, ale zatím se tak nestalo. Místo toho se sdílení obrazovky dostává prvně do Messengeru od Facebooku.

Messenger a sdílení obrazovky

Novinka je součástí aplikací pro Android i iOS a je zakomponována přímo do telefonních funkcí, není nikde jen tak samostatně. Abyste mohli začít sdílet obrazovku, je nutné mít aktivní hovor. Právě u něj, pod možnostmi jako přidání dalších účastníků, se skrývá tlačítko pro sdílení obrazovky mobilního zařízení.

Sdílet obrazovku můžete u klasické komunikace mezi dvěma lidmi, nebo dokonce je zde podpora sdílení v rámci Místností, což je nová funkce, která měla premiéru teprve nedávno. Zde je ale drobné omezení. Ačkoliv Místnosti podporují až 50 účastníků, tak sdílení obrazovky je prozatím omezeno jen pro 16 lidí.

Při sdílení se můžete pohybovat na svém zařízení kdekoliv, nejste omezeni jen na nějakou aplikaci. Sledující lze vidět v menším plovoucím okně. Novinka by měla být k dispozici již nyní u aplikací pro Android, iOS, počítače i ve webovém rozhraní.

